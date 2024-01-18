Конец эпохи. Королевская пара заявила о разводе

Одна из королевских пар мира заявила, что их брак подошел к концу и они начали все необходимые юридические процедуры, чтобы расстаться по обоюдному согласию. Речь идет о наследном принце Албании Леке II и принцессе Элии, которые были женаты 8 лет.
Что известно об этой королевской паре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала были использованы источники: Instagram принца Леки II, Wikipedia.
Наследный принц Лека II и принцесса Элия Захария обручились в 2010 году, а в 2016 году сыграли пышную королевскую свадьбу. 43-летний принц и его 40-летняя жена претендовали на ныне несуществующий трон после распада албанской монархии в 1943 году.
Однако пара была любима жителями Албании и завоевала сердца публики с момента заключения брака. В браке у них родилась дочь, которая получила титул принцессы и ее назвали Джеральдин - в честь прабабушки, королеве Джеральдин.
"Привет, друзья и доброжелатели, этим сообщением я официально сообщаю вам, что принц Лека и Элия Захария согласились расторгнуть свой брак. Поскольку брак утратил свою функцию, они увидели способ решить его по обоюдному согласию, начав необходимые юридические процедуры", - сказано в сообщении на странице принца.
"Несмотря на доверие к институту семьи, принц Лека считает, что ценности взаимного уважения и понимания лягут в основу отношений в их непрерывности, мотивом которых будет рост и образование принцессы Джеральдин. Духовное и физическое благополучие девочки останется в центре их внимания, посвященного обеспечении счастливой и безопасной жизни Джеральдин", - добавил принц.
Кроме того, отмечается, что принц не будет давать никаких дальнейших комментариев и выражает просьбу уважать его право на неприкосновенность частной жизни в этом вопросе.
Свадьба принца Леки и Элии (фото: Getty Images)
Королева Джеральдин была замужем за королем Зогом I, который был первым монархом Албании после того, как она получила независимость от Османской империи, но покинул свою родину в 1939 году, когда Италия оккупировала балканское государство.
Несмотря на распад монархии, сын Зога, король Лека I, оставался главой Дома Зогу и претендентом на престол до своей смерти в 2011 году, его наследником стал единственный сын Лека II.
Наследный принц учился в Королевском военном колледже Сандхерсте и работал советником президента Албании. Он сменил отца на посту главы Дома Зогу и титульного короля албанцев.
Поскольку у Леки II в настоящее время нет сыновей, его нынешним наследником является Скендер Зогу, двоюродный брат, который когда-то был изгнан.
Принц также работал советником в Министерстве иностранных дел, Министерстве внутренних дел и Канцелярии президента Албании.
Принц Лека с дочерью Джеральдин (фото: instagram.com/princleka)
Элия Захария - албанская актриса, певица и наследная принцесса албанцев. Она родилась в 1983 году в семье актрисы. Ее младший брат - актер и кинорежиссер.
В 2002 году Элия окончила Национальную художественную школу Йордана Мисьи в Тиране по специальности "искусство и сценография". Далее она переехала в Париж, где познакомилась с принцем Лекой.
В 2005 году она окончила Национальную консерваторию Бордо по специальности "художественная драма" и начала заниматься в частной французской драматической школе "Курсы Флоран", а в 2010 году - окончила Университет Париж VIII по специальности сценическое мастерство.
После замужества возглавила Фонд королевы Джеральдин, некоммерческую организацию, основанную королевским домом и помогающую нуждающимся албанским семьям и детям.
Кроме того, сейчас принцесса работает в Албанском национальном театре.
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