Кімнатні рослини активно підуть в ріст з цими краплями (інструкція)

Домашні квіти у вазонах так само як і все живе, потребують вітамінів для повноцінного росту і розвитку. Чим "прокапати" горщики, щоб отримати квітучий сад вдома?
Про це пише Telegram канал Квіти та рослини.
Ці вітаміни добре впливають на рослину, прискорюють обмін речовин, зміцнюють коріння, під їх впливом рослини краще ростуть і розвиваються.
Вітамін В1 допомагає рослинам пережити стресові умови, а також стимулює їх зростання.
Для підгодівлі готують розчин з 1 мл вітаміну, розведеного в літрі води.
Вітамін В3 (або нікотинова кислота) відмінно підходить для реанімації рослин.
Розчин готується в пропорції на літр води 1 мл вітаміну. Можна посилити його іншими вітамінами, наприклад, В1 або В6.
Вітамін В6 стимулює імунну систему рослин, допоможе врятувати ослаблені і хворі квіти.
Розчин готується в тій же пропорції, як і вітамін В3.
Вітаміни - рятівники ваших кімнатних рослин (фото: freepik)
Вітамін В12 бере участь у виробленні хлорофілу, активізує зростання і обмін речовин рослин.
Використовуйте 1 мл вітаміну на літр води.
Вітамін С (або аскорбінова кислота) допомагає рослини чинити опір різним захворюванням, як і людям. Також вітамін С допоможе в боротьбі з хлорозом.
Пропорції такі самі.
Раніше ми писали, чи можна вдома тримати алое.
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