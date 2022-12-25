Комнатные растения активно пойдут в рост с этими каплями (инструкция)

Домашние цветы в вазонах так же, как и все живое, нуждаются в витаминах для полноценного роста и развития. Чем "прокапать" горшки, чтобы получить цветущий сад дома?
Об этом пишет Telegram каналКвіти та рослини.
Эти витамины хорошо влияют на растение, ускоряют обмен веществ, укрепляют корни, под их влиянием растения лучше растут и развиваются.
Витамин В1 помогает растениям пережить стрессовые условия, а также стимулирует их рост.
Для подкормки готовят раствор из 1 мл витамина, разбавленного в литре воды.
Витамин В3 (или никотиновая кислота) отлично подходит для реанимации растений.
Раствор приготовляется в пропорции на литр воды 1 мл витамина. Можно усилить его другими витаминами, например В1 или В6.
Витамин В6 стимулирует иммунную систему растений, поможет спасти ослабленные и больные цветы.
Раствор готовится в той же пропорции, что и витамин В3.
Витамины – спасатели ваших комнатных растений (фото: freepik)
Витамин В12 участвует в выработке хлорофилла, активизирует рост и обмен веществ растений.
Используйте 1 мл витамина на литр воды.
Витамин С (или аскорбиновая кислота) помогает растению сопротивляться различным заболеваниям, как и людям. Также витамин С поможет в борьбе с хлорозом.
Пропорции такие же.
Раньше мы писали, можно ли дома держать алоэ.
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