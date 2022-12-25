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Комнатные растения активно пойдут в рост с этими каплями (инструкция)

Как приготовить удобрение для комнатных растений (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Домашние цветы в вазонах так же, как и все живое, нуждаются в витаминах для полноценного роста и развития. Чем "прокапать" горшки, чтобы получить цветущий сад дома?

Об этом пишет Telegram каналКвіти та рослини.

Цветы любят витамины группы В

Эти витамины хорошо влияют на растение, ускоряют обмен веществ, укрепляют корни, под их влиянием растения лучше растут и развиваются.

Какие витамины и как подкармливать

Витамин В1 помогает растениям пережить стрессовые условия, а также стимулирует их рост.

Для подкормки готовят раствор из 1 мл витамина, разбавленного в литре воды.

Витамин В3 (или никотиновая кислота) отлично подходит для реанимации растений.

Раствор приготовляется в пропорции на литр воды 1 мл витамина. Можно усилить его другими витаминами, например В1 или В6.

Витамин В6 стимулирует иммунную систему растений, поможет спасти ослабленные и больные цветы.

Раствор готовится в той же пропорции, что и витамин В3.

Витамины – спасатели ваших комнатных растений (фото: freepik)

Витамин В12 участвует в выработке хлорофилла, активизирует рост и обмен веществ растений.

Используйте 1 мл витамина на литр воды.

Витамин С (или аскорбиновая кислота) помогает растению сопротивляться различным заболеваниям, как и людям. Также витамин С поможет в борьбе с хлорозом.

Пропорции такие же.

Раньше мы писали, можно ли дома держать алоэ.

Кроме того, читайте, как подкормить и защитить комнатные растения с помощью корицы.

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