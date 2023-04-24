Кімната для прислуги, басейн і кінозал: у Києві продають будинок-палац за сотні мільйонів (фото)

Будівля, що розташована за адресою вул. Редутна, 14, виконана під антураж палаців ХІХ століття, проте сам будинок досить новий (авторський дизайн проект у класичному стилі).

Опис будинку на Печерських пагорбах

Площа ділянки - 11 соток. В особняку: кілька 6 спалень, є власний кінотеатр/вітальня, є винний льох і більярдна, спортзал, сауна та лазня, басейн, пральня, гараж, а також передбачена спеціальна кімната для куріння.

Як виглядає будинок-палац у Києві на Редутній поблизу Лаври (фото: olx.ua)

Крім того, у будинку є кімната для прислуги.

У приміщенні всередині є головний хол, зал для прийомів, їдальня, кухня, кабінет.

Нових власників котеджу чекають 2 головні спальні з вбиральнями та ванними кімнатами, 4 додаткові спальні з санвузлами.

У Києві продають розкішний будинок на Редутній (фото: olx.ua / dom.ria.com)

У будинку з цоколем та підвалом встановлена централізована система очищення повітря, вентиляції та кондиціювання. Є панорамний ліфт.

Також є відеоспостереження, є підсобні приміщення, є автономний електрогенератор, територія охороняється.

Як виглядає київський будинок-палац на Редутній (фото: olx.ua)

Яке оздоблення будинку-палацу

В оздобленні розкішної будівлі було використано чотири види італійського мармуру, двері з горіха з різьбленням та позолотою, зазначається в описі на сайтах оголошень.

Паркет - з канадського горіха, текстильні шпалери, ексклюзивне ліплення, величезні люстри у кімнатах та залах, вітражі. Підлога з підігрівом.

Що стосується мультимедіа, то в будинку є кабельне, цифрове та супутникове ТБ, а також швидкісний інтернет, Wi-Fi. Особняк повністю модерований, є вся необхідна побутова техніка відомих іноземних брендів.

У Києві на Редутній продають розкішний 5-поверховий особняк (фото: olx.ua / dom.ria.com)

Вартість розкішного будинку

На даний час ціна, вказана в оголошеннях, за такий будинок у Печерському районі вказана 8 999 900 доларів, що становить приблизно 332 639 100 гривень.

При цьому ще на початку минулого року за нього просили 11,5 млн доларів (близько 430 711 570 гривень). Тож об'єкт за час повномасштабної війни РФ проти України встиг подешевшати майже на 100 мільйонів гривень.

Вид з будинку на Редутній у Печерському районі Києва (фото: olx.ua)