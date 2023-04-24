Комната для прислуги, бассейн и кинозал: в Киеве продают дом-дворец за сотни миллионов (фото)

Здание, расположенное по адресу ул. Редутная, 14, выполнено под антураж дворцов XIX века, однако сам дом довольно новый (авторский дизайн проект в классическом стиле).

Описание дома на Печерских холмах

Площадь участка - 11 соток. В особняке: несколько 6 спален, имеется собственный кинотеатр/гостиная, есть винный погреб и бильярдная, спортзал, сауна и баня, бассейн, прачечная, гараж, а также предусмотрена специальная комната для курения.

Как выглядит дом-дворец в Киеве на Редутной недалеко от Лавры (фото: olx.ua)

Кроме того, в доме есть комната для прислуги.

В здании внутри есть главный холл, зал для приемов, столовая, кухня, кабинет.

Новых владельцев коттеджа ожидают 2 главные спальни с гардеробными и ванными комнатами, 4 дополнительные спальни с санузлами.

В Киеве продают роскошный дом на Редутной (фото: olx.ua / dom.ria.com)

В доме с цоколем и подвалом установлена централизованная система очистки воздуха, вентиляции и кондиционирования. Есть панорамный лифт.

Также имеется видеонаблюдение, есть подсобные помещения, в наличии автономный электрогенератор, территория охраняется.

Как выглядит киевский дом-дворец на Редутной (фото: olx.ua)

Какая отделка дома-дворца

В отделке роскошного здания были использованы четыре вида итальянского мрамора, двери из ореха с резьбой и позолотой, отмечается в описании на сайтах объявлений.

Паркет - из канадского ореха, текстильные обои, эксклюзивная лепка, огромные люстры в комнатах и залах, витражи. Пол с подогревом.

Что касается мультимедиа, то в доме есть кабельное, цифровое и спутниковое ТВ, а также скоростной интернет, Wi-Fi. Особняк полностью модерирован, есть вся необходимая бытовая техника известных иностранных брендов.

В Киеве на Редутной продают роскошный 5-этажный особняк (фото: olx.ua / dom.ria.com)

Стоимость роскошного дома

В настоящее время цена, указанная в объявлениях, за такой дом в Печерском районе указана 8 999 900 долларов, что примерно составляет 332 639 100 гривен.

При этом еще в начале прошлого года за него просили 11,5 млн долларов (около 430 711 570 гривен). Так что объект за время полномасштабной войны РФ против Украины успел подешеветь почти на целых 100 миллионов гривен.

Вид из дома на Редутной в Печерском районе Киева (фото: olx.ua)