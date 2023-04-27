З якими жінками чоловіки нещасливі: психологи назвали лише 5 якостей

Чекає схвалення на кожному кроці

Виглядати бездоганно в очах інших людей – улюблене бажання невротика. Такі дами чекають на схвалення кожного свого кроку і використовують абсолютно всі способи, щоб отримати прихильність. Такі люди виявляють надмірну турботу і при цьому поводяться дуже привабливо.

Вона буде хвалитися досягненнями та вчинками, щоб сконцентрувати увагу партнера на своїх найкращих якостях та підкреслити свою унікальність. А ще – доводити до знемоги питаннями про те, як вона виглядає та ображатися, якщо не почує похвалу за кожен свій крок.

Швидко змінюється настрій

Така жінка може легко засмутитися або образитися кілька разів за один вечір. Невротичні особистості дуже чутливі до заперечення. Вони дуже гостро сприймають незгоду з їхньою думкою, перенесення часу побачення, відсутність очікуваної реакції на жарт або невдалий комплімент.

Вони можуть розцінювати таку поведінку, як приниження. І їх тепло швидко змінюється на холод, замкнутість та ховання у себе.

Недооцінює себе

Ще одна ознака неврозу - красива, розумна та талановита жінка, яка постійно стверджує, що недостатньо хороша, їй не вистачає професіоналізму та компетенції. Почуття неповноцінності та невідповідності вони зазвичай проявляють у вигляді скарги або тривоги, а свої недоліки подають як факт, що вже відбувся.

Не вміє відмовляти чи робить це важко

Таким жінкам необхідно почуватися потрібними, вони самостверджуються внаслідок своєї значущості та необхідності. Їм складно відмовити навіть продавцю в магазині чи офіціанту в ресторані, які вмовлятимуть заплатити за фірмову новинку.

При цьому в них існують внутрішні заборони висловлення власних бажань і прохань. Їм простіше діяти на користь партнера, а на власну думку їм начхати.

Скуті та напружені

Невротики почуваються жертвами у великому світі. І ця риса характерна не лише для жінок, а й для чоловіків. Їм здається, що весь світ проти них, ніхто їх не розуміє і всі хочуть тільки обдурити. Вони з підозрою та недовірою ставляться до оточуючих.

На першому побаченні такі пані багато мовчать і дуже уважно придивляються, ніби чекають каверзи. І поведінка може залишатися напруженою і скутою навіть після 5 або 10 побачення, хоч уже й меншою мірою.

Що ще може насторожити у поведінці жінки

Вона скаржиться на колишнього чи його ображає.

Жінка жодного разу не була у тривалих стосунках (хоча б півроку) – є ризик, що вона не вміє будувати тривалі стосунки.

Жінкам з усім погоджується та нічого не робить по-своєму. Вона може дійсно дуже намагатися і вкладатися у стосунки, але в майбутньому обов'язково захоче компенсацію і вимагатиме того самого.

Ви говорите, але один одного не чуєте або у вас немає спільних тем. Ми всі різні й часом буває так, що знайти точки дотику складно. Якщо так відбувається на перших побаченнях – не варто рухатись далі.

Жінка ставить умови, щоби прийти на наступне побачення. Вона хоче не стосунків, а укласти з чоловіком угоду.

Психологи рекомендують на перших етапах знайомства та стосунків більше розмовляти – тільки це дозволить вам швидше зрозуміти, що за людина ваш партнер.

Далеко не всі люди вміють любити, але при цьому сильно потребують іншої людини. Партнер для них стає укриттям від тривоги та страхів.