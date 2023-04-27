С какими женщинами мужчины несчастливы: психологи назвали всего 5 качеств

Ждет одобрения на каждом шагу

Выглядеть безупречно в глазах других людей - любимое желание невротика. Такие дамы ждут одобрения каждого своего шага и используют абсолютно все способы, чтобы расположить к себе. Такие люди проявляют чрезмерную заботу и при этом ведут себя очень обаятельно.

Она будет хвастаться достижениями и поступками, чтобы сконцентрировать внимание партнера на своих лучших качествах и подчеркнуть свою уникальность. А еще - доводить до изнеможения вопросами о том, как она выглядит и обижаться, если не услышит похвалу за каждый свой шаг.

Быстро меняется настроение

Такая женщина может легко расстроиться или обидеться несколько раз за один вечер. Невротические личности очень чувствительны к отвержению. Они очень остро воспринимают несогласие с их мнением, перенос времени свидания, отсутствие ожидаемой реакции на шутку или неудачный комплимент.

Они могут расценивать такое поведение как унижение. И их тепло быстро сменяется на холод, замкнутость и уход в себя.

Недооценивает себя

Еще один признак невроза - красивая, умная и талантливая женщина, которая постоянно утверждает, что недостаточно хороша, ей не хватает профессионализма и компетенции. Чувство неполноценности и несоответствия они обычно проявляют в виде жалобы или тревоги, а свои недостатки подают как уже свершившийся факт.

Не умеет отказывать или делает это с трудом

Таким женщинам необходимо чувствовать себя нужными, они самоутверждаются за счет своей значимости и необходимости. Им сложно отказать даже продавцу в магазине или официанту в ресторане, которые будут уговаривать заплатить за фирменную новинку.

При этом у них существуют внутренние запреты на выражение собственных желаний и просьб. Им проще действовать в интересах партнера, а на свое собственное мнение им наплевать.

Скованные и напряженные

Невротики чувствуют себя жертвами в большом мире. И эта черта характерна не только для женщин, но и для мужчин. Им кажется, что весь мир против них, никто их не понимает и все хотят только обмануть. Они с подозрением и недоверием относятся к окружающим.

На первом свидании такие дамы много молчат и очень внимательно присматриваются, как будто ждут подвоха. И поведение может оставаться напряженным и скованным даже после 5 или 10 свидания, хоть уже и в меньшей степени.

Что еще может насторожить в поведении женщины

Она жалуется на бывшего или его оскорбляет.

Женщина ни разу не была в длительных отношениях (хотя бы полгода) - есть риск, что она не умеет строить длительные отношения.

Женщинам со всем соглашается и ничего не делает по-своему. Она может действительно очень стараться и вкладываться в отношения, но в будущем обязательно захочет компенсацию и будет требовать того же самого.

Вы говорите, но друг друга не слышите или у вас нет общих тем. Мы все разные и у порой бывает так, что найти точки соприкосновения сложно. Если так происходит на первых свиданиях - не стоит двигаться дальше.

Женщина ставит условия, чтобы прийти на следующее свидание. Она хочет не отношений, а заключить с мужчиной сделку.

Психологи рекомендуют на первых этапах знакомства и отношений больше разговаривать - только это позволит вам быстрее понять, что за человек ваш партнер.

Далеко не все люди умеют любить, но при этом сильно нуждаются в другом человеке. Партнер для них становится укрытием от тревоги и страхов.