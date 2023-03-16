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Якими продуктами можна замінити курячі грудки: ці альтернативи обійдуться дешевше

Якими продуктами в раціоні можна замінити куряче філе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Біле куряче м'ясо - смачний та корисний продукт. З нього можна приготувати багато цікавих страв. Але для щоденного вживання у курячої грудки є один недолік - ціна сильно зросла останнім часом.

Чим можна замінити курячу грудку в раціоні так, щоб було достатньо білка, страви були поживними й це не сильно било по гаманцю - читайте в матеріалі нижче.

Індичачі або курячі крильця

Індичачі крила більш м'ясисті, у них багато м'якоті, а ціна нижча, ніж у курячої грудки або курячих стегон. Цей варіант відмінно підійде для тих, хто віддає перевагу дієтичному м'ясу. Такі крила підійдуть для запікання або на бульйон, тим більше, що в них зовсім небагато калорій. Перед запіканням чи жаркою їх потрібно хоча б пів години маринувати у спеціях.

А курячі крильця можна швидко приготувати, і вони стануть відмінним доповненням до будь-якого гарніру або салату.

Курячі стегна

У них багато м'якоті та мало хрящів, тому їх купувати вигідніше. А приготувати стегна можна в духовці, обсмажити, а ще на них можна зварити бульйон.

Крім того, стегна можна використовувати відразу для двох страв – перша та друга. Зварити їх для бульйону, на якому зробите суп, а потім м'ясо порізати до другої страви.

Яловичий гуляш

Невеликі шматочки яловичого м'яса нічим за якістю не відрізняються від цілісного шматка м'яса, а ціна доступніша. Гуляш можна використовувати для багатьох страв, у тому числі для фаршу. Такі шматочки м'яса підуть на підливу, плов чи гасіння.

Змішаний фарш

Для такого фаршу можна брати будь-які види м'яса, у тому числі найдешевшого. М'якість шматочка тут не має особливого значення. На думку багатьох шеф-кухарів, найсмачніші та найсоковитіші котлети виходять саме з недорогих шматочків м'яса. Тож не варто переплачувати.

Субпродукти

Відмінним способом урізноманітнити раціон і при цьому наситити організм білками та корисними елементами стане використання субпродуктів – язик, курячі серця, печінка.

З таких продуктів можна зварити відмінний бульйон або потушкувати їх у сметані чи будь-якому іншому соусі.

До речі, раніше ми писали про те, як зробити курячі відбивні неймовірно смачними.

А ще розповідали про те, чи потрібно мити сире м'ясо перед приготуванням чи заморожуванням.

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м'ясоприготування страв