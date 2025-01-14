З якими поглядами на життя побудувати міцні стосунки не вийде: 10 хибних переконань

1. "Я завжди правий/а"

Якщо хтось із партнерів не визнає можливості своєї помилки, це зруйнує будь-який діалог. У стосунках важливо вміти слухати, визнавати свої слабкості та шукати компроміси.

2. "Любов усе витримає"

Це романтична, але небезпечна ілюзія. Кохання дійсно важливе, але без роботи над стосунками, поваги та підтримки навіть найсильніші почуття можуть згаснути.

"Фрази про те, що "кохання має витримати всі випробування" часто використовують маніпулятори, коли хочуть нею прикрити свої погані вчинки, зраду, брехню", - підкреслює коуч.

3. "Ти маєш мене змінити"

Очікування, що партнер виправить ваші звички, розв'яже проблеми або зробить вас щасливим, - це шлях у нікуди. Зміни можливі тільки тоді, коли людина сама їх хоче.

4. "Гроші - це тільки твоє завдання"

Фінансові питання - часта причина конфліктів. Якщо хтось із партнерів вважає, що матеріальна відповідальність лежить лише на іншому, це створює нерівність і напруження.

5. "Я важливіший/а за всіх"

Якщо партнер вважає, що всі ваші ресурси (час, емоції, увага) повинні належати тільки йому, це сигнал до токсичних стосунків. Людина має право на власне життя поза парою.

"Колись шлюби, у яких голова сім'ї був законом, царем та важливішим за усіх інших, зустрічалися доволі часто. З погляду психології, такий підхід - це ознака егоїзму та егоцентризму", - додав фахівець.

6. "Я такий/а, який/а є, і мені не треба змінюватися"

Відмова працювати над собою - сигнал, що партнер не готовий до розвитку. У стосунках важливо бути гнучкими та здатними пристосовуватися одне до одного.

7. "Сім’я - це зобов’язання, а не радість"

Якщо один із партнерів сприймає стосунки лише як тягар чи обов'язок, гармонії не буде. Сім'я повинна приносити радість, бути місцем, де обоє отримують підтримку й натхнення.

8. "Чоловік/жінка повинні..."

Стосунки, засновані на стереотипах, швидко занепадають. Якщо очікування базуються на уявленнях про "правильну" поведінку партнера, замість того, щоб приймати його справжнім, то це стає причиною постійних конфліктів.

"Немає ніяких "жіночих" та "чоловічих" обов'язків, є тільки те, як ви погодилися розділити обов'язки. І найщасливіші пари ті, які роблять все разом", - каже експерт.

9. "Тільки я знаю, як правильно"

Партнери з догматичними поглядами на життя часто ігнорують потреби іншого. Якщо один з вас відмовляється приймати альтернативну точку зору, це створює розрив у спілкуванні.

10. "Якщо щось не працює - треба просто терпіти"

Терпіння - це не розв'язання проблем. Стосунки вимагають дій: спілкування, вирішення конфліктів, а іноді й готовності визнати, що варто розійтися.

"Побудувати міцні стосунки можна лише тоді, коли обидва партнери готові працювати над собою, бути відкритими до нового й цінувати один одного без ілюзій та упереджень", - резюмує Віталій Курсік.