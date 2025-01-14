С какими взглядами на жизнь построить крепкие отношения не получится: 10 ошибочных убеждений

1. "Я всегда прав/а"

Если кто-то из партнеров не признает возможности своей ошибки, это разрушит любой диалог. В отношениях важно уметь слушать, признавать свои слабости и искать компромиссы.

2. "Любовь все выдержит".

Это романтическая, но опасная иллюзия. Любовь действительно важна, но без работы над отношениями, уважения и поддержки даже самые сильные чувства могут угаснуть.

"Фразы о том, что "любовь должна выдержать все испытания" часто используют манипуляторы, когда хотят ею прикрыть свои плохие поступки, измену, ложь", - подчеркивает коуч.

3. "Ты должен меня изменить"

Ожидание, что партнер исправит ваши привычки, решит проблемы или сделает вас счастливым, - это путь в никуда. Изменения возможны только тогда, когда человек сам их хочет.

4. "Деньги - это только твоя задача"

Финансовые вопросы - частая причина конфликтов. Если кто-то из партнеров считает, что материальная ответственность лежит только на другом, это создает неравенство и напряжение.

5. "Я важнее всех".

Если партнёр считает, что все ваши ресурсы (время, эмоции, внимание) должны принадлежать только ему, это сигнал к токсичным отношениям. Человек имеет право на собственную жизнь вне пары.

"Когда-то браки, в которых глава семьи был законом, царем и важнее всех остальных, встречались довольно часто. С точки зрения психологии, такой подход - это признак эгоизма и эгоцентризма", - добавил специалист.

6 "Я такой/а, какой/а есть, и мне не надо меняться"

Отказ работать над собой - сигнал, что партнер не готов к развитию. В отношениях важно быть гибкими и способными приспосабливаться друг к другу.

7 "Семья - это обязательство, а не радость".

Если один из партнеров воспринимает отношения только как бремя или обязанность, гармонии не будет. Семья должна приносить радость, быть местом, где оба получают поддержку и вдохновение.

8. "Мужчина/женщина должны..."

Отношения, основанные на стереотипах, быстро приходят в упадок. Если ожидания базируются на представлениях о "правильном" поведении партнера, вместо того, чтобы принимать его настоящим, то это становится причиной постоянных конфликтов.

"Нет никаких "женских" и "мужских" обязанностей, есть только то, как вы согласились разделить обязанности. И самые счастливые пары те, которые делают все вместе", - говорит эксперт.

9. "Только я знаю, как правильно"

Партнеры с догматическими взглядами на жизнь часто игнорируют потребности другого. Если один из вас отказывается принимать альтернативную точку зрения, это создает разрыв в общении.

10. "Если что-то не работает - надо просто терпеть"

Терпение - это не решение проблем. Отношения требуют действий: общения, решения конфликтов, а иногда и готовности признать, что стоит разойтись.

"Построить крепкие отношения можно только тогда, когда оба партнера готовы работать над собой, быть открытыми к новому и ценить друг друга без иллюзий и предубеждений", - резюмирует Виталий Курсик.