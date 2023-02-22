UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З якими хворобами нервової системи не призовуть до армії: весь перелік

Фото: З якими хворобами нервової системи не закликають до армії (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні, оголошена 24 лютого 2022 року, продовжується. Чоловіки від 18 до 60 років підлягають призову до армії. Але є винятки. Чоловіки з певними захворюваннями нервової системи підлягають відстроченню.

Про це повідомляється в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Що потрібно знати

За Законодавством причиною для визнання громадянина непридатним до військової служби можуть бути захворювання різних органів та систем, включаючи серцево-судинну, нервову та інші.

Якщо говорити про захворювання нервової системи, то підставою для повної непридатності до військової служби є низка захворювань.

Для підтвердження непридатності до служби хвороби необхідно підтвердити укладання військово-лікарської комісії.

Які захворювання нервової системи є показаннями до непридатності до служби в армії

  • швидко прогресуючі, із значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС: менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний та внутрішньохребетний абсцес;
  • прогресуючі, зі значними порушеннями функцій, системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистонії, крім вегетосудинної;
  • епілепсія за наявності частих епілептичних нападів чи виражених психічних розладів;
  • швидко прогресуючі із значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам вручили повістку на вулиці .

Читайте також, чи потрібно одразу йти у військкомат після отримання повістки .

Читайте РБК-Україна в Google News
МобілізаціяМобілізація в Україні