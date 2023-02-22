С какими болезнями нервной системы не призовут в армию: весь список

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призову в армию. Но есть исключения. Мужчины с определенными заболеваниями нервной системы подлежат отсрочке.

Об этом сообщается в Законе Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию".

Что нужно знать

По Законодательству причиной для признания гражданина непригодным к военной службе могут быть заболевания различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную и другие.

Если говорить о заболеваниях нервной системы, то основанием для полной непригодности к военной службе является целый ряд заболеваний.

Для подтверждения непригодности к службе болезни необходимо подтвердить заключением военно-врачебной комиссии.

Какие заболевания нервной системы являются показаниями к непригодности службе в армии