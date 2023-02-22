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С какими болезнями нервной системы не призовут в армию: весь список

Фото: С какими болезнями нервной системы не призывают в армию (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призову в армию. Но есть исключения. Мужчины с определенными заболеваниями нервной системы подлежат отсрочке.

Об этом сообщается в Законе Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию".

Что нужно знать

По Законодательству причиной для признания гражданина непригодным к военной службе могут быть заболевания различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную и другие.

Если говорить о заболеваниях нервной системы, то основанием для полной непригодности к военной службе является целый ряд заболеваний.

Для подтверждения непригодности к службе болезни необходимо подтвердить заключением военно-врачебной комиссии.

Какие заболевания нервной системы являются показаниями к непригодности службе в армии

  • быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;
  • прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
  • эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
  • быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Раньше мы рассказывали, что делать, если вам вручили повестку на улице.

Читайте также, нужно ли сразу идти в военкомат после получения повестки.

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