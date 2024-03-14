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Якими є нові закони праці для українців у Великій Британії (відео)

Нові закони щодо праці для українців у Британії (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

У Великій Британії з'явились нові закони для українців, які планують там працювати і їх варто знати.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

The Flexible Working Law

З квітня 2024 працівник може з першого робочого дня, а не через 3 місяці, просити зміни у своєму робочому графіку, місці роботи або форматі роботи (наприклад, дистанційну роботу або гнучкий графік).

Роботодавці повинні розглядати такі запити серйозно та у встановлені терміни, а також надавати обґрунтовану відповідь, якщо вони вирішують відмовити.

Bereavement Support Law

Закон про підтримку в разі втрати спрямований на надання допомоги та підтримки людям, які зазнали втрати близьких. Включає право на відпустку по втраті (bereavement leave), яке дозволяє працівникам брати відгул з роботи, щоб впоратися з втратою близької людини без страху втратити роботу або заробіток.

Якщо людина, яка померла, сплачувала внески, то його рідні мають право на виплати.

Нові закони щодо праці для українців у Британії (фото: Freepik)

Carer’s Leave Act (2024)

Маєте право на 1 тиждень неоплачуваної відпустки по догляду за близькими через хворобу тощо.

Neonatal Care (Leave and Pay) Act (2025)

Батьки зможуть брати до 12 тижнів оплачуваної відпустки та мінімальне право на один тиждень, окрім інших прав на відпустку, таких як відпустка у зв'язку з материнством, батьківством та спільною батьківською відпусткою.

Відпустка у зв'язку з неонатальним доглядом (NCL) буде правом з першого дня та застосовуватиметься до батьків дітей, які були госпіталізовані до віку 28 днів та мали безперервне перебування в лікарні 7 повних днів або більше.

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