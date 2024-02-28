У Великій Британії з’явилась гарна можливість для вчителів певних професій переїхати та отримати гарну суму.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Які вчителі можуть переїхати у Британію та отримати 10 тисяч фунтів

Британія платить 10 000 фунтів за переїзд вчителів до Англії з-за кордону або тим, хто знаходиться в Англії по особливій схемі для українських переселенців.

Які вчителі потрібні:

вчитель іноземної мови, серед яких давні мови, такі як: латинь, російська, французька, Німецька, італійська, японська, мандарин, іспанська

вчитель фізики

вчитель загальних або комплексних наук - ви повинні викладати елемент фізики цих предметів

Критерії:

ви повинні зайняти місце на курсі підготовки вчителів у Англії на 2024 до 2025 навчальний рік, що веде до статусу кваліфікованого вчителя (QTS)

ви маєте навчатися на бакалавраті (ступінь бакалавра) у визнаному університеті

ви повинні приїхати до Англії за однією з віз, перелічених тут. Більшості стажистів знадобиться студентська віза. Більшості оплачуваним стажистам знадобиться віза кваліфікованого працівника

вам потрібно переїхати до Великої Британії не більше ніж за 3 місяці до початку вашого курсу (крім тих, хто знаходиться на українській схемі).

Виплата буде здійснена приблизно в кінці першого семестру вчителя або стажиста. Її не потрібно буде повертати.