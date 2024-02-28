Які вчителі можуть переїхати у Британію та отримати 10 тисяч фунтів
Які вчителі можуть переїхати у Британію й отримати гроші (колаж: РБК-Україна)
У Великій Британії з’явилась гарна можливість для вчителів певних професій переїхати та отримати гарну суму.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.
Які вчителі можуть переїхати у Британію та отримати 10 тисяч фунтів
Британія платить 10 000 фунтів за переїзд вчителів до Англії з-за кордону або тим, хто знаходиться в Англії по особливій схемі для українських переселенців.
Які вчителі потрібні:
- вчитель іноземної мови, серед яких давні мови, такі як: латинь, російська, французька, Німецька, італійська, японська, мандарин, іспанська
- вчитель фізики
- вчитель загальних або комплексних наук - ви повинні викладати елемент фізики цих предметів
Критерії:
- ви повинні зайняти місце на курсі підготовки вчителів у Англії на 2024 до 2025 навчальний рік, що веде до статусу кваліфікованого вчителя (QTS)
- ви маєте навчатися на бакалавраті (ступінь бакалавра) у визнаному університеті
- ви повинні приїхати до Англії за однією з віз, перелічених тут. Більшості стажистів знадобиться студентська віза. Більшості оплачуваним стажистам знадобиться віза кваліфікованого працівника
- вам потрібно переїхати до Великої Британії не більше ніж за 3 місяці до початку вашого курсу (крім тих, хто знаходиться на українській схемі).
Виплата буде здійснена приблизно в кінці першого семестру вчителя або стажиста. Її не потрібно буде повертати.
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