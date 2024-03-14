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Какими стали новые законы труда для украинцев в Великобритании (видео)

Новые законы о труде для украинцев в Британии (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

В Великобритании появились новые законы для украинцев, которые планируют там работать и их следует знать.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

The Flexible Working Law

С апреля 2024 г. работник может с первого рабочего дня, а не через 3 месяца, просить изменения в своем рабочем графике, месте работы или формате работы (например, дистанционную работу или гибкий график).

Работодатели должны рассматривать такие запросы серьезно и в установленные сроки, а также давать обоснованный ответ, если они решают отказать.

Bereavement Support Law

Закон о поддержке в случае потери направлен на оказание помощи и поддержке людям, потерпевшим потери близких. Включает право на отпуск по утрате (bereavement leave), позволяющее работникам брать отгул с работы, чтобы справиться с потерей близкого человека без страха потерять работу или заработок.

Если умерший уплачивал взносы, то его родные имеют право на выплаты.

Новые законы о труде для украинцев в Британии (фото: Freepik)

Carer's Leave Act (2024)

Имеете право на 1 неделю неоплачиваемого отпуска по уходу за близкими по болезни и т.д.

Neonatal Care (Leave and Pay) Act (2025)

Родители смогут брать до 12 недель оплачиваемого отпуска и минимальное право на одну неделю, кроме других прав на отпуск, таких как отпуск по материнству, отцовству и общему родительскому отпуску.

Отпуск в связи с неонатальным уходом (NCL) будет правом с первого дня и будет применяться к родителям детей, которые были госпитализированы до 28 дней и имели непрерывное пребывание в больнице 7 полных дней или более.

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