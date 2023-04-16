З якими чоловіками варто порвати після перших побачень: 6 важливих сигналів

Що має насторожити на перших побаченнях

Звеличення до небес

Ваш новий знайомий починає співати вам дифірамби, хоч зовсім вас ще не знає. Він підносить вас до небес, і ви починаєте відчувати себе "як у кіно".

Найчастіше це сигнал того, що вам намагаються пустити пилюку в очі. Людина з нормальною психікою спочатку придивляється і вивчає, їй потрібен час, щоб зрозуміти, яка людина перед нею.

Вихваляння та демонстрація переваги

Часом чоловіки з перших хвилин знайомства починають підкреслювати всі свої переваги та показувати, наскільки вони вищі, крутіші й розумніші за інших.

Така демонстрація переваги, пафосність, хвастощі - тихі сигнали про початок аб'юзивних стосунків. Будьте уважні.

Вибір слів і тем для спілкування

Зверніть увагу, про що хоче говорити ваш співрозмовник та які слова він використовує у розмові. Якщо у вас схожі цілі, погляди на життя, то домовлятися та вирішувати конфлікти вам буде набагато простіше.

А ось моралі, розмови про те, як вам потрібно жити, що робити та чим зайнятися, декларація певного способу життя - найчастіше виявляються ознакою прихованої агресії.

Рухи та жести

За жестами та манерою поведінки часом можна визначити характер людини швидше, ніж за її словами. Рухи можуть чітко вказувати на емоційну нестабільність.

Якщо вони раптові, різкі – ваш співрозмовник не стриманий, схильний виявляти впертість. Широкі жести - потенційний партнер емоційний та темпераментний. Вузькі жести, лікті притиснуті, жестикуляція в районі живота – ознака затисненості, низької емоційності.

Висота голосу

Вона відображає внутрішній стан людини. І чим нижчий голос, чим він більш грудний, тим впевненіше почувається співрозмовник.

А якщо він дурить, то голос піднімається на кілька тонів. На важливих темах голос, навпаки, знижується.

Пози

Якщо чоловік у вашій присутності розслаблений, він може зняти годинник, краватку, піджак, нахиляється до вас – йому точно з вами цікаво.

А ось закриті пози, спроби чимось зайняти руки, відгородитися від вас - це не дуже хороший сигнал.

Як зрозуміти, що ви дійсно подобаєтесь партнеру

1. Віддзеркалення ваших жестів, поведінки. Чоловік починає копіювати вас і часто це відбувається на підсвідомому рівні. Вони можуть наслідувати ваш тон голосу, мовним патернам, невербальну поведінку.

2. Використовує схожі мовні звороти. При взаємній симпатії люди починають використовувати схожі мовні конструкції, розмовляти з однаковою швидкістю, жартувати у певній тональності.

3. Скорочення дистанції. Соціальна дистанція – від 1,5 до 3 метрів, а інтимна – 45 см. Якщо виникає взаємна симпатія, то фізичний простір між людьми скорочується.

4. Уточнюючі питання. Питання співрозмовника можуть вказувати на його інтерес - він готовий витрачати свій час і увагу на спілкування і хоче дізнатися якнайбільше.

5. Погляд. При спілкуванні ви дивитесь один одному в очі довше, ніж звичайно.

6. Відкрита поза. Якщо верхня частина тіла співрозмовника або пальці ніг розгорнуті у ваш бік, він нахилився до вас – це ще одна ознака, яка говорить про зацікавленість.