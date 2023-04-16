С какими мужчинами стоит порвать после первых свиданий: 6 важных сигналов

Что должно насторожить на первых свиданиях

Превозношение до небес

Ваш новый знакомый начинает петь вам дифирамбы, хотя совершенно вас еще не знает. Он превозносит вас до небес, и вы начинаете чувствовать себя "как в кино".

Чаще всего это сигнал того, что вам пытаются пустить пыль в глаза. Человек с нормальной психикой сначала присматривается и изучает, ему нужно время, чтобы понять, какой человек перед ним.

Хвастовство и демонстрация превосходства

Порой мужчины с первых минут знакомства начинают подчеркивать все свои достоинства и показывать, насколько они выше, круче и умнее других.

Такая демонстрация превосходства, пафосность, хвастовство - тихие сигналы о начале абьюзивных отношений. Будьте внимательны.

Выбор слов и тем для общения

Обратите внимание, о чем хочет говорить ваш собеседник и какие слова он использует в беседе. Если у вас схожие цели, взгляды на жизнь, то договариваться и решать конфликты вам будет намного проще.

А вот нравоучения, разговоры о том, как вам нужно жить, что делать и чем заняться, декларация определенного образа жизни - чаще всего оказываются признаком скрытой агрессии.

Движения и жесты

По жестам и манере поведения порой можно определить характер человека быстрее, чем по его словам. Движения четко могут указывать на эмоциональную нестабильность.

Если они внезапные, резкие - ваш собеседник не сдержан, склонен проявлять упрямство. Широкие жесты - потенциальный партнер эмоционален и темпераментен. Узкие жесты, локти прижаты, жестикуляция в районе живота - признак зажатости, низкой эмоциональности.

Высота голоса

Она отражает внутреннее состояние человека. И чем ниже голос, чем он более грудной, тем более уверенно чувствует себя собеседник.

А если он обманывает, то голос поднимается на несколько тонов. На важных темах голос, наоборот, понижается.

Позы

Если мужчина в вашем обществе расслаблен, он может снять часы, галстук, пиджак, наклоняется к вам - ему точно с вами интересно.

А вот закрытые позы, попытки чем-то занять руки, "отгородиться" от вас - это не очень хороший сигнал.

Как понять, что вы действительно нравитесь партнеру

1. Отзеркаливание ваших жестов, поведения. Мужчина начинает копировать вас и часто это происходит на подсознательном уровне. Они могут подражать вашему тону голоса, речевым паттернам, невербальному поведению.

2. Использует похожие обороты речи. При взаимной симпатии люди начинают использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.

3. Сокращение дистанции. Социальная дистанция - от 1,5 до 3 метров, а интимная - 45 см. Если возникает взаимная симпатия, то физическое пространство между людьми сокращается.

4. Уточняющие вопросы. Вопросы собеседника могут указывать на его интерес - он готов тратить свое время и внимание на общение и хочет узнать, как можно больше.

5. Взгляд. При общении вы смотрите друг другу в глаза дольше обычного.

6. Открытая поза. Если верхняя часть тела собеседника или пальцы ног развернуты в вашу сторону, он наклонился к вам - это еще один признак, который говорит о заинтересованности.