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Якими будуть ціни на бензин в Україні: експерт озвучив конкретні цифри

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Україна, П'ятниця 14 липня 2023 11:47
Якими будуть ціни на бензин в Україні: експерт озвучив конкретні цифри Фото: Якими будуть ціни на бензин в Україні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на пальне в Україні скоро підвищаться. Так, вартість дизельного палива та бензину збільшиться приблизно на 5-7 гривень.

Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону.

Якими будуть ціни на пальне в Україні

За словами експерта, ціни на бензин досягнуть 50-55 гривень за літр, а дизпалива - 45-50 гривень за літр.

"Чекаємо, коли нові податки вже повністю інтегруються в ціну, а це буде, коли нові липневі обсяги помістять собою запаси з червня та травня, що дизпаливо буде в діапазоні 45-50 грн за літр, бензин 50-55 грн за літр", - повідомив Куюн.

Експерт нагадав, що у 2022 році ціни були ще вищими.

"Втім, навіть за таких високих цін, які були протягом останнього року, особливо попит не знизився", - підкреслив Куюн.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня повернули акциз на пальне та розмір ПДВ до довоєнного рівня (податок був 7%, а став 20%).

Експерти прогнозували, що внаслідок повернення акцизу бензин може подорожчати на 12 грн/л, дизпаливо - на 8 грн/л, автогаз - на 3 грн/л.

Які нині ціни на бензин

Зазначимо, що ціни на бензин стартують зараз від 47,49 гривень за А95+.

Якими будуть ціни на бензин в Україні: експерт озвучив конкретні цифриСкільки коштує літр бензину в Україні (Скріншот)

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бензин ціни в Україні