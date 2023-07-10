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На скільки зросли ціни на АЗС після підвищення податків та коли очікувати піку

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Україна, Понеділок 10 липня 2023 14:39
На скільки зросли ціни на АЗС після підвищення податків та коли очікувати піку Фото: ціни на АЗС зросли на 3 гривні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Після підвищення податків на пальне в Україні з 1 липня ціни на АЗС поступово зростатимуть протягом місяця. За перший тиждень бензин та дизельне пальне подорожчали більш ніж на 3 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Бензин А-95 в роздрібі подорожчав на 3,01 гривень в середньому до 47,90 гривень, дизпальне подорожчало на 3,45 гривень до 47,86 гривень і скраплений газ подорожчав на 1,47 до 23,39 гривень за літр", - сказав він.

За його словами, подорожчання відбувається в межах очікуваного. В залежності від мережі ціни зросли на 2-5 гривень.

"Ми бачимо, що заправні станції економ-сегменту, які завжди торгують за мінімальними цінами, були змушені більше піднімати, до 5 гривень на літрі. Ті, хто торгує по верхній планці, підняли ціни не так суттєво, 2,50-3,0 гривні", - повідомив Куюн.

Експерт нагадав, що основний вплив на подорожчання зробив ПДВ, який зріс з 7% до 20%, в той час як АЗС ще продають паливо зі старими акцизами.

"Далі ми очікуємо, що ціна буде поступово зростати вже за рахунок акцизу. Акцизний збір сплачується на момент перетину кордону", - сказав він та зазначив, що в травні-червні в Україну завезли рекордний обсяг палива для запасу з низьким податком.

Куюн вважає, що на початку серпня в Україні буде продаватися пальне вже за новими акцизами.

Експерт нагадав, що податкове навантаження зросло з 1 липня на бензин на 11 гривень за літр, на дизельне пальне - на 8 гривень, на газ - на 3 гривні.

"Відповідно ці позначки мають протягом липня інтегруватися в нову ціну на пальне", - додав Куюн.

Підвищення податків

Нагадаємо, з 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на паливо з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Мережі АЗС поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на 3 гривні. Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, діапазон буде: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95 бензин до 55 гривень за літр. Ціни на автогаз зростуть приблизно до 26 гривень за літр.

За оцінками Мінекономіки, дизель має подорожчати на 8 гривень, а бензин - на 11 гривень.

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