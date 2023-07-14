Какими будут цены на бензин в Украине: эксперт озвучил конкретные цифры

Цены на горючее в Украине скоро повысятся. Так, стоимость дизельного топлива и бензина увеличится приблизительно на 5-7 гривен.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона.

Какими будут цены на горючее в Украине

По словам эксперта, цены на бензин достигнут 50-55 гривен за литр, а дизтоплива - 45-50 гривен за литр.

"Ожидаем, когда новые налоги уже полностью интегрируются в цену, а это будет, когда новые июльские объемы поместят собой запасы с июня и мая, что дизтопливо будет в диапазоне 45-50 грн за литр, бензин 50-55 грн за литр", - сообщил Куюн.

Эксперт напомнил, что в 2022 году цены были еще выше.

"Впрочем, даже при столь высоких ценах, которые были в течение последнего года, особо спрос не снизился", - подчеркнул Куюн.

Напомним, в Украине с 1 июля вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (налог был 7%, а стал 20%).

Эксперты прогнозировали, что в результате возвращения акциза бензин может подорожать на 12 грн/л, дизтопливо - на 8 грн/л, автогаз - на 3 грн/л.

Какие сейчас цены на бензин

Отметим, что цены на бензин стартуют от 49,75 гривен за А95.

Сколько стоит литр бензина в Украине (Скриншот)