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З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Субота 19 жовтня 2024 07:15
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З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024 Стильні варіанти на осінь зі шкіряними брюками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Базовий гардероб на осінь можна доповнити кількома варіантами джинсів та штанів, серед яких обов'язково мають бути шкіряні брюки. Це не лише стильна, а й практична річ, з якою можна створити величезну кількість цікавих образів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, з яким взуттям найкраще носити шкіряні штани восени 2024 року.

Шкіряні штани та взуття на підборах

Безпрограшний варіант на кожен день - штани прямого крою зі шкіри або еко-шкіри, які добре поєднуються із взуттям на підборах. Доповнити образ можна теплим светром або лонгслівом та піджаком-пальто.

З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Total black look (фото: instagram.com/astyleedit)

Шкіряні штани та лофери

Для теплих днів придивіться такий образ: злегка укорочені шкіряні штани, біла футболка, жилет або светр і тепла куртка з овчини. Доповнять образ стильні лофери з вузькими носками та коричнева сумка.

З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Варіант на теплу осінь (фото: instagram.com/anoukyve)

Шкіряні штани та кеди

Поки ще зберігається досить тепла та суха погода штани з натуральної та штучної шкіри можна стилізувати зі спортивним взуттям - кедами та кросівками. Доповніть образ лонгслівом з горизонтальними смугами та шкіряною курткою або короткою дублянкою.

З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Образ із спортивним взуттям (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Шкіряні штани та замшеве взуття

Як відомо, замша зараз на піку популярності. У зв'язку з цим рекомендуємо додати до свого гардеробу взуття з цього матеріалу. Це можуть бути зручні біркенштоки або замшеві ботильйони на невеликому підборі-"чарочці".

З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Замша - тренд 2024 року (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Шкіряні штани та грубі черевики

Найстильніше поєднання сезону - шкіряні штани та грубі черевики на тракторній підошві та зі шнурівкою. Доповніть цей лук вільним светром, курткою-косухою та стильною сумкою та вирушайте у справах.

З яким взуттям носити шкіряні штани: моделі та образи на осінь 2024

Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/smythsisters)

Раніше ми розповіли про базове взуття модних інфлюенсерів.

Також подивіться, з чим носити чорну сукню восени.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Lauren, Anouk Yve, Jessica Skye, Danielle Oreoluwa Jinadu, Marianne Smyth.

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