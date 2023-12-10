UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повірити

Дізнайтеся, чим артисти займалися до того, як стали відомими (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Не усі зірки стали популярними одразу після закінчення школи або університету. Деякі спочатку працювали на звичайних роботах, серед таких артистів репер Олексій Потапенко (Потап), співак Артем Пивоваров та ведучий Володимир Остапчук.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео блогерки Уляни Шуби в Instagram розповідає, ким працювали артисти до того, як стали популярними.

Де працював Потап

Як виявилося, спочатку продюсер був викладачем. У 19 років він вже почав працювати у школі. Там Потап викладав фізичну культуру. Він не одразу став відомим артистом, а починав зі спорту та роботи з дітьми. Втім, між посадами викладача та продюсера можна побачити щось спільне.

Ким був Потап до того, як став відомим (фото: instagram.com/realpotap)

Ким працював Пивоваров

Відомий співак та зірковий тренер шоу "Голос країни", як розповіла блогерка, три роки працював помічником анестезіолога. При цьому він займався музикою. Пивоваров зажди любив творчість, а тому одразу ж кинув медицину, як тільки зрозумів, що має шанс на популярність у шоу-бізнесі.

Важко повірити у те, де саме працював Пивоваров до того, як став популярним (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Де працював Остапчук

Скандальний шоумен, який нещодавно вляпався у неприємну історію з жартом про жінок, які "не 10 з 10", у минулому працював перекладачем з англійської мови. Вже потім Остапчук почав кар'єру на телебаченні й став диктором та ведучим. 

Ким працював Остапчук до того, як став ведучим й шоуменом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що донька Міли Йовович заспівала хіт російської співачки-путіністки і розлютила мережу.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, що дружина Тімура Мірошниченка розчулила мережу фото з названим сином та зворушливим дописом.

Читайте РБК-Україна в Google News
звезды шоу-бизнеса