Ким раніше працювали Потап, Пивоваров та Остапчук: у це важко повірити

Де працював Потап

Як виявилося, спочатку продюсер був викладачем. У 19 років він вже почав працювати у школі. Там Потап викладав фізичну культуру. Він не одразу став відомим артистом, а починав зі спорту та роботи з дітьми. Втім, між посадами викладача та продюсера можна побачити щось спільне.

Ким був Потап до того, як став відомим (фото: instagram.com/realpotap)

Ким працював Пивоваров

Відомий співак та зірковий тренер шоу "Голос країни", як розповіла блогерка, три роки працював помічником анестезіолога. При цьому він займався музикою. Пивоваров зажди любив творчість, а тому одразу ж кинув медицину, як тільки зрозумів, що має шанс на популярність у шоу-бізнесі.

Важко повірити у те, де саме працював Пивоваров до того, як став популярним (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Де працював Остапчук

Скандальний шоумен, який нещодавно вляпався у неприємну історію з жартом про жінок, які "не 10 з 10", у минулому працював перекладачем з англійської мови. Вже потім Остапчук почав кар'єру на телебаченні й став диктором та ведучим.

Ким працював Остапчук до того, як став ведучим й шоуменом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)