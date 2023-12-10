Кем раньше работали Потап, Пивоваров и Остапчук: в это трудно поверить

Где работал Потап

Как оказалось, поначалу продюсер был преподавателем. В 19 лет он уже начал работать в школе. Там Потап преподавал физическую культуру. Он не сразу стал известным артистом, а начинал со спорта и работы с детьми. Впрочем, между должностями преподавателя и продюсера можно увидеть нечто общее.

Кем был Потап до того, как стал известен (фото: instagram.com/realpotap)

Кем работал Пивоваров

Известный певец и звездный тренер шоу "Голос країни", как рассказала блогерша, три года работал помощником анестезиолога. При этом он занимался музыкой. Пивоваров всегда любил творчество, поэтому сразу же бросил медицину, как только понял, что имеет шанс на популярность в шоу-бизнесе.

Трудно поверить в то, где работал Пивоваров до того, как стал популярным (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Где работал Остапчук

Скандальный шоумен, недавно вляпавшийся в неприятную историю с шуткой о женщинах, "не 10 из 10", в прошлом работал переводчиком с английского языка. Уже потом Остапчук начал карьеру на телевидению, став диктором и ведущим.

Кем работал Остапчук до того, как стал ведущим и шоуменом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)