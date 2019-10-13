Ким Кардашьян вляпалась в скандал из-за Меган Маркл: все детали

38-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выступила на технологическом конгрессе в Ереване, в Армении, куда приехала на крещение собственного сына. Во время мероприятия журналисты поинтересовались у Ким, как она относится к Меган Маркл и принцу Гарри, которые в последнее время все чаще становятся главными героями скандальных новостей. Об этом пишут местные издательства.

Ким Кардашьян уверена, что Меган Маркл – позитивный член королевской семьи.

"Никто не может быть идеальным. Ни я, ни они. Я не знаю таких идеальных людей. Я люблю их и ценю тот факт, что они привлекают такое внимание к важным переменам, которые должны произойти. Они действительно увлечены этими вещами. Они меняют мир", - эмоционально заявила Кардашьян.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

Комментарий Ким получил широкую огласку не только в США, но и в Великобритании. Большинство поклонников считают, что знаменитость права, но только частично. Многие выразили свое недовольство тем, что члены королевской семьи не должны попадать в такое количество скандалов на почве внутренних конфликтов и нарушения этикета. Об этом пользователи социальных сетей написали под публикациями разных изданий в Twitter.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян в стильном наряде отправилась на шопинг с бабушкой.