Ким Кардашьян призналась, что неизлечимо больна: анализы подтвердились

Ким Кардашьян - 38-летняя американская звезда и модель призналась, что неизлечимо больна. Знаменитость сдала анализы и врачи подтвердили неутешительный диагноз - у селебрити красная волчанка. Об этом Ким сообщила в прямом эфире американского шоу, пишет CNN.

Кардашьян пожаловалась, что в последнее время все чаще стала чувствовать себя нехорошо: у нее немели руки, опухали суставы и была слабость во всем теле. После обследования врачи сказали, что у Ким красная волчанка и ревматоидный артрит.

Медики настаивают на повторном обследовании, но звезда безутешна. По ее словам, она не могла сдержать слез и в кабинете у врача заплакала.

Фото: Ким Кардашьян (facebook.com KimKardashian)

Отметим, что красная волчанка - это хроническое аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризуется гиперпродукцией органоспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. Женщины болеют в 6–10 раз чаще, чем мужчины. В 90 % случаев заболевание поражает молодых женщин репродуктивного возраста (20–40 лет). Это заболевание не вылечивается полностью, пациенту назначается терапия на протяжении всей жизни.

К слову, у Ким Кардашьян также ранее диагностировали псориаз.

Как мы ранее сообщали, на днях Кардашьян объявила о запуске новой коллекции макияжа, которую будет рекламировать вместе с давней подругой – канадской моделью Винни Харлоу.