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Совершенна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошные формы в бронзовом платье

Lite » Мода 05.09.2019 - 20:27
Совершенна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошные формы в бронзовом платье
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-летняя звезда показала идеальный осенний аутфит

Ким Кардашьян, между промо своих новых продуктов и многочисленными постами с детьми, не забывает о простых женских радостях. Например, выбрать новое платье, сделать роскошный макияж и укладку и отправиться радовать мир. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился новый яркий образ.

Совершенна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошные формы в бронзовом платьеКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила облегающее по всей длине платье бронзового оттенка с золотистыми переливами. Оно отлично подчеркнуло каждую часть ее знаменитого тела. Дополнили наряд бежевые вьетнамки. Длинные в этот раз волосы Ким вытянуты и уложены на прямой пробор. По всей видимости, Ким вновь использует парик. Макияж сделан максимально выразительным, с акцентом сразу на глаза и на губы. Подчеркивает гламурный образ ровный мягкий золотистый загар. Выглядит знаменитость просто совершенно, что тут же отметили ее поклонники, назвав ее «горячей мамочкой», «первой всегда» и «нереальной».

Совершенна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошные формы в бронзовом платьеКим часто сама собирает свои образы (фото: .instagram.com/kimkardashian)

Вслед за этим Ким показала и другое соблазнительное фото – она позирует в боди телесного оттенка от собственного бренда Skims. «Я ношу боди @skims Sculpting Bod в оттенке Сиенна. Оно обеспечивает полную поддержку тела со встроенным сжатием, чтобы сгладить туловище и вылепить талию», – написала знаменитая красавица. Таким образом, Ким практически выдала секрет своего совершенного силуэта с тонкой талией, пышной грудью и роскошными бедрами.

Совершенна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошные формы в бронзовом платьеСекрет изгибов Ким раскрыт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомними, на днях Кардашьян объявила о запуске новой коллекции макияжа, которую будет рекламировать вместе с давней подругой – канадской моделью Винни Харлоу. Обе красавицы также примерили облегающие наряды – они красуются в черных полупрозрачных комбинезонах.

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