ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ким Кардашьян призналась, что неизлечимо больна: анализы подтвердились

STYLERПерсоны    10.09.2019 - 11:59
Ким Кардашьян призналась, что неизлечимо больна: анализы подтвердились
Фото: Ким Кардашьян (facebook.com KimKardashian)

Ким Кардашьян очень расстроена недугом, который у нее обнаружили медики

Ким Кардашьян - 38-летняя американская звезда и модель призналась, что неизлечимо больна. Знаменитость сдала анализы и врачи подтвердили неутешительный диагноз - у селебрити красная волчанка. Об этом Ким сообщила в прямом эфире американского шоу, пишет CNN.

Кардашьян пожаловалась, что в последнее время все чаще стала чувствовать себя нехорошо: у нее немели руки, опухали суставы и была слабость во всем теле. После обследования врачи сказали, что у Ким красная волчанка и ревматоидный артрит.

Медики настаивают на повторном обследовании, но звезда безутешна. По ее словам, она не могла сдержать слез и в кабинете у врача заплакала.

Ким Кардашьян призналась, что неизлечимо больна: анализы подтвердилисьФото: Ким Кардашьян (facebook.com KimKardashian)

Отметим, что красная волчанка - это хроническое аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризуется гиперпродукцией органоспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. Женщины болеют в 6–10 раз чаще, чем мужчины. В 90 % случаев заболевание поражает молодых женщин репродуктивного возраста (20–40 лет). Это заболевание не вылечивается полностью, пациенту назначается терапия на протяжении всей жизни.

К слову, у Ким Кардашьян также ранее диагностировали псориаз.

Как мы ранее сообщали, на днях Кардашьян объявила о запуске новой коллекции макияжа, которую будет рекламировать вместе с давней подругой – канадской моделью Винни Харлоу.

В кружевном белье и мужских брюках: Винни Харлоу оголилась на торжественном мероприятии в Лондоне Совершенна: Ким Кардашьян демонстрирует роскошные формы в бронзовом платье
Новости Украины Ким Кардашьян
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь