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Кім Кардашьян зізналася, що невиліковно хвора: аналізи підтвердилися

STYLERПерсони    10.09.2019 - 11:59
Кім Кардашьян зізналася, що невиліковно хвора: аналізи підтвердилися
Фото: Кім Кардашьян (facebook.com KimKardashian)

Кім Кардашьян дуже засмучена недугою, яку у неї виявили медики

Кім Кардашьян - 38-річна американська зірка і модель зізналася, що невиліковно хвора. Знаменитість здала аналізи і лікарі підтвердили невтішний діагноз - у селебріті червоний вовчак. Про це Кім повідомила в прямому ефірі американського шоу, пише CNN.

Кардашьян поскаржилася, що останнім часом все частіше стала почувати себе недобре: у неї німіли руки, опухали суглоби і була слабкість у всьому тілі. Після обстеження лікарі сказали, що у Кім червоний вовчак і ревматоїдний артрит.

Медики наполягають на повторному обстеженні, але зірка невтішна. За її словами, вона не могла стримати сліз і в кабінеті у лікаря заплакала.

Кім Кардашьян зізналася, що невиліковно хвора: аналізи підтвердилисяФото: Кім Кардашьян (facebook.com KimKardashian)

Зазначимо, що червоний вовчак - це хронічне аутоімунне захворювання невідомої етіології, що характеризується гіперпродукцією органоспецифічних аутоантитіл до різних компонентів клітинного ядра з розвитком іммунозапального пошкодження тканин і внутрішніх органів. Жінки хворіють в 6-10 разів частіше, ніж чоловіки. В 90 % випадків захворювання вражає молодих жінок репродуктивного віку (20-40 років). Це захворювання не виліковується повністю, пацієнту призначається терапія протягом усього життя.

До речі, у Кім Кардашьян також раніше діагностували псоріаз.

Як ми раніше повідомляли, днями Кардашьян оголосила про запуск нової колекції макіяжу, яку буде рекламувати разом з давньою подругою – канадською моделлю Вінні Харлоу.

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