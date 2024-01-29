ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)

Понеділок 29 січня 2024 20:40
UA EN RU
Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото) Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян часто дивує своїх фоловерів відвертими фото та образами, її останній вихід на публіку не став виключенням.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль зірки.

Кім Кардашьян показала новий містичний образ

Кім полюбляє носити екстравагантні та унікальні речі, які підкреслюють її фігуру та красу. У цій місії їй допомагають сукні, аксесуари та якісний макіяж.

Кардашьян часто вибирає вбрання чорного кольору, оскільки цей колір є унікальним та класичним. Його легко можна поєднати як з яскравими кольорами, так і з базовими пастельними відтінками.

Цього разу модельєрка відвідала модний показ у Парижі в досить відвертій та водночас елегантній сукні, яка підкреслила її тонку талію і стегна.

Сукня має тонкі бретельки й невеликий шлейф, але головною її особливістю стали круглі дірки по всій довжині, які, власне, й зробили акцентність цього образу на деталях.

Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)

Кім Кардашьян у містичному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

З-під вбрання проглядалася щільна бежева підкладка, яка створювала "голий" ефект. Тобто, нічого зайвого Кім не засвітила, оскільки сукня лише здається прозорою, але ж насправді вона має сітку.

Своє ексцентричне вбрання у містичному стилі Кардашян доповнила масивним кольє на шиї у флористичному стилі з досить великим камінням жовтого кольору.

А ось її макіяж був у коричневій гамі, що дуже пасує до її темних очей, особливо губи, які модельєрка нафарбувала нюдовою помадою. Також свій образ модель доповнила чорним довгим манікюром, а ось волосся залишила просто розпущеним позаду.

Варто визнати, що цей образ Кардашьян зумів пригорнути до себе багато уваги, завдяки своїй загадковості та прозорості тканин, що додають шарму, а чорний колір додає йому трохи містики.

Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)

Кім Кардашьян у містичному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Раніше ми розповідали про те, що Кім Кардашьян представила оновлену лінійку декоративної косметики.

Також читайте наш матеріал про те, як Кім Кардашьян вражає ідеальною фігурою у відвертій чорній сукні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кім Кардашян звезды шоу-бизнеса
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова