Кім Кардашьян похизувалася "двоповерховою" новорічною ялинкою, розміри якої вражають

Яку ялинку встановили в оселі Кім

Так, зірка обрала трендовий дизайн ялинки. Новорічна красуня, яка точно не вмістилася б у звичайній квартирі, зайняла дуже багато місця.

Ялинка Кім Кардашьян (скріншот)

Штучна ялинка повністю "засніжена" та дуже пишна. Її прикрасили гірляндами, а ось іграшок на дереві не було. Можливо, ялинку прикрасять пізніше. Хоча, чимало людей обирають саме такий мінімалістичний дизайн, який вже підкорив соцмережі.

Новорічна ялинка (скріншот)

Ялинка "виглядає" з першого поверху на другий. Зірка показала її з різних ракурсів, а також розповіла, що кожного ранку прокидається під звуки фортепіано, на якому грають діти. І це, зазначила Кардашьян, приносить їй велику радість.

Що відомо про Кім Кардашьян

Зірці 44 роки. Вона стала дуже популярною завдяки реаліті-шоу "Keeping Up with the Kardashians". Кім також знімається у кіно, а ще вона двічі виходила заміж. Її першим чоловіком був музичний продюсер Деймон Томас. Після нього вона зустрічалася з відомими чоловіками, серед яких був навіть Кріштіану Роналду.

З 2012 до 2021 року Кардашьян жила зі скандальним Каньє Вестом. Від нього вона народила доньку та сина. Після розлучення з репером Кім продовжує підтримувати з ним дружні стосунки.