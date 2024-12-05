Кім Кардашьян похизувалася "двоповерховою" новорічною ялинкою, розміри якої вражають
Американська модель та телезірка Кім Кардашьян показала, як прикрасила оселю до Різдва та Нового року. Блогерка похизувалася розкішною ялинкою, висота якої приголомшує.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Кардашьян.
Яку ялинку встановили в оселі Кім
Так, зірка обрала трендовий дизайн ялинки. Новорічна красуня, яка точно не вмістилася б у звичайній квартирі, зайняла дуже багато місця.
Ялинка Кім Кардашьян (скріншот)
Штучна ялинка повністю "засніжена" та дуже пишна. Її прикрасили гірляндами, а ось іграшок на дереві не було. Можливо, ялинку прикрасять пізніше. Хоча, чимало людей обирають саме такий мінімалістичний дизайн, який вже підкорив соцмережі.
Новорічна ялинка (скріншот)
Ялинка "виглядає" з першого поверху на другий. Зірка показала її з різних ракурсів, а також розповіла, що кожного ранку прокидається під звуки фортепіано, на якому грають діти. І це, зазначила Кардашьян, приносить їй велику радість.
December 5, 2024
Що відомо про Кім Кардашьян
Зірці 44 роки. Вона стала дуже популярною завдяки реаліті-шоу "Keeping Up with the Kardashians". Кім також знімається у кіно, а ще вона двічі виходила заміж. Її першим чоловіком був музичний продюсер Деймон Томас. Після нього вона зустрічалася з відомими чоловіками, серед яких був навіть Кріштіану Роналду.
З 2012 до 2021 року Кардашьян жила зі скандальним Каньє Вестом. Від нього вона народила доньку та сина. Після розлучення з репером Кім продовжує підтримувати з ним дружні стосунки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як повторити трендовий макіяж Кім Кардашьян.
Окрім цього, нещодавно Кейт Міддлтон вперше за довгий час вийшла у світ.