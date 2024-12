Ким Кардашьян похвасталась "двухэтажной" новогодней елкой, размеры которой впечатляют

Какую елку установили в доме Ким

Так, звезда выбрала трендовый дизайн елки. Новогодняя красавица, которая точно не уместилась бы в обычной квартире, заняла очень много места.

Елка Ким Кардашьян (скриншот)

Искусственная елка полностью "заснеженная" и очень пышная. Ее украсили гирляндами, а вот игрушек на дереве не было. Возможно, елку украсят позже. Хотя многие выбирают именно такой минималистический дизайн, который уже покорил соцсети.

Новогодняя елка (скриншот)

Елка "выглядывает" с первого этажа на второй. Звезда показала ее с разных ракурсов, а также рассказала, что каждое утро просыпается под звуки фортепиано, на котором играют дети. И это, отметила Кардашьян, доставляет ей большую радость.

Что известно о Ким Кардашьян

Звезде 44 года. Она стала очень популярной благодаря реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians". Ким также снимается в кино, а еще она дважды выходила замуж. Ее первым мужем был музыкальный продюсер Дэймон Томас. После него она встречалась с известными мужчинами, среди которых был даже Криштиану Роналду.

С 2012 по 2021 год Кардашьян жила со скандальным Канье Вестом. От него она родила дочь и сына. После развода с рэпером Ким продолжает поддерживать с ним дружеские отношения.