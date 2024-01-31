Кім Кардашьян перевтілиться в Елізабет Тейлор: що відомо

Яким чином Кім Кардашьян перевтілиться в Елізабет Тейлор

Кім Кардашьян збирається виступити у новому амплуа - вона стане виконавчим продюсером та головною акторкою у фільмі про легендарну Елізабет Тейлор.

Кім разом з великою командою професіоналів працюватиме над створенням Трисерійного документального фільму, який отримав робочу назву "Елізабет Тейлор: Бунтарська суперзірка".

Фільм розроблено на замовлення BBC та знято оскароносним продюсерським будинком Passion Pictures.

Міні-серіал глибоко зануриться в майстерність і техніку Тейлор, як великої акторки, він розповість про те, як вона, зачаровувала глядачів, а також сюжет розкриє тему змін, які Тейлор внесла у стосунки між глядачами та зірками.

Кім Кардашьян зіграє Елізабет Тейлор (фото: Кіноріум)

Також кінострічка розкриє теми про те, як акторка повністю змінила Голлівуд, трансформуючи при цьому себе та як вона стала найбільш високооплачуваною у світі, а також про діяльність Тейлор поза сценою - запуск власної парфумерної лінії, активну боротьбу зі СНІДом та благодійну діяльність.

Варто нагадати, що Кардаш’ян, пощастило взяти інтерв’ю в Елізабет Тейлор незадовго до її смерті у 2011 році.

Саме тому вона планує показати вплив жінки-легенди на світову кіноіндустрію та розкрити Елізабет як цікаву особистість, жінку, акторку, тобто, показати невідомі грані акторки всьому світові крізь роки.

Можливо саме через особисте знайомство Кім вирішила не лише продюсувати стрічку, а й бути головною фігурою у ній, яка дозволить передати всю заплановану інформацію про Тейлор.

Кім Кардашьян зіграє Елізабет Тейлор (фото: Кіноріум)