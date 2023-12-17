Кім Кардашьян отримала дуже дивний різдвяний подарунок: про що мова

Кім Кардашьян отримала мозок у подарунок

Кім Кардашьян отримала срібну скульптуру свого мозку на різдвяний подарунок і показала цей дивний презент своїм шанувальникам в Instagram-stories.

43-річна засновниця SKIMS зняла спеціальний подарунок, який вона поклала на простору стільницю та зняла його на відео. І на одному з них її мозок ніби усипаний блискітками та просто сяє - це виглядає дуже цікаво.

Мозок, який Кардашьян отримала у подарунок є срібним - тож, він коштовний.

Зірка реаліті-шоу пояснила, що це крутий та незвичайний подарунок. Люди з Prenuvo зробили скульптуру її мозку, який виглядає дуже реалістично. Річ в тому, що клініка, де роблять МРТ зіркам, має у своїх комп'ютерах і знімки не лише мозку зірки, а ще й всіх частин тіла Кім.

Для інфлюенсерші, яка прорекламувала їхні послуги, замовили срібну модель її мозку як подарунок на Різдво. І цей подарунок насправді дуже сильно здивував не лише саму модель, а ще й її прихильників.

Скриншоти

У цій клініці, яка зробила Кім такий цікавий презент, вона проходила сканування всього тіла. Як, відомо, зірка доволі серйозно ставиться до свого здоров’я, та хоче бути впевненою в тому, що у неї все добре.

До того ж вона закликає людей, які прислухаються до неї, також проходити сканування хоча б раз на рік, адже це може допомогти виявити онкологію на ранніх стадіях та вчасно побороти захворювання, яке досі не вивчене до кінця і від якого немає ліків.

Тож, подарунок від клініки, звісно, дивний, проте він має глибокий сенс, як для самої Кардашьян, так і для всіх людей.