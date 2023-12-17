Кім Кардашьян отримала дуже дивний різдвяний подарунок: про що мова

Кім Кардашьян отримала дуже дивний подарунок -їй подарували мозок, до того ж її особистий.
Про те, хто зробив моделі настільки дивний подарунок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Daily Mail та Instagram зірки.
Кім Кардашьян отримала срібну скульптуру свого мозку на різдвяний подарунок і показала цей дивний презент своїм шанувальникам в Instagram-stories.
43-річна засновниця SKIMS зняла спеціальний подарунок, який вона поклала на простору стільницю та зняла його на відео. І на одному з них її мозок ніби усипаний блискітками та просто сяє - це виглядає дуже цікаво.
Мозок, який Кардашьян отримала у подарунок є срібним - тож, він коштовний.
Зірка реаліті-шоу пояснила, що це крутий та незвичайний подарунок. Люди з Prenuvo зробили скульптуру її мозку, який виглядає дуже реалістично. Річ в тому, що клініка, де роблять МРТ зіркам, має у своїх комп'ютерах і знімки не лише мозку зірки, а ще й всіх частин тіла Кім.
Для інфлюенсерші, яка прорекламувала їхні послуги, замовили срібну модель її мозку як подарунок на Різдво. І цей подарунок насправді дуже сильно здивував не лише саму модель, а ще й її прихильників.
Скриншоти
У цій клініці, яка зробила Кім такий цікавий презент, вона проходила сканування всього тіла. Як, відомо, зірка доволі серйозно ставиться до свого здоров’я, та хоче бути впевненою в тому, що у неї все добре.
До того ж вона закликає людей, які прислухаються до неї, також проходити сканування хоча б раз на рік, адже це може допомогти виявити онкологію на ранніх стадіях та вчасно побороти захворювання, яке досі не вивчене до кінця і від якого немає ліків.
Тож, подарунок від клініки, звісно, дивний, проте він має глибокий сенс, як для самої Кардашьян, так і для всіх людей.
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