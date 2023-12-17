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Ким Кардашьян получила очень странный рождественский подарок: о чем речь

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян получила очень странный подарок - ей подарили мозг, к тому же ее личный.

О том, кто сделал модели столь удивительный подарок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Daily Mail и Instagram звезды.

Ким Кардашьян получила мозг в подарок

Ким Кардашьян получила серебряную скульптуру своего мозга на рождественский подарок и показала этот удивительный презент своим поклонникам в Instagram-stories.

43-летняя основательница SKIMS сняла специальный подарок, который она положила на просторную столешницу и сняла его на видео. И на одном из них ее мозг словно усыпан блестками и просто сияет - это выглядит очень интересно.

Мозг, который Кардашьян получила в подарок серебряный - поэтому он ценен.

Звезда реалити-шоу объяснила, что это крутой и необычный подарок. Люди из Prenuvo сделали скульптуру ее мозга, который выглядит очень реалистично. Дело в том, что клиника, где делают МРТ звездам, имеет в своих компьютерах и снимки не только мозга звезды, но и всех частей тела Ким.

Для инфлюэнсерши, прорекламировавшей их услуги, заказали серебряную модель ее мозга в качестве подарка на Рождество. И этот подарок на самом деле очень сильно удивил не только саму модель, но и ее поклонников.

Скриншоты

В этой клинике, которая сделала Ким столь интересный презент, она проходила сканирование всего тела. Как известно, звезда довольно серьезно относится к своему здоровью, но хочет быть уверенной в том, что у нее все хорошо.

К тому же она призывает прислушивающихся к ней людей также проходить сканирование хотя бы раз в год, ведь это может помочь выявить онкологию на ранних стадиях и вовремя побороть заболевание, которое до сих пор не изучено до конца и от которого нет лекарства.

Так что подарок от клиники, конечно, странный, однако он имеет глубокий смысл, как для самой Кардашьян, так и для всех людей.

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подарункиКим Кардашьян