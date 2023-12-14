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Кім Кардашьян в атласному чорному боді показала крихітну талію

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян знялась у фотосесії для своєї нової колекції одягу Skims та цього разу модель показала ідеальність своєї талії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку бренду зірки.

Кім Кардашьян похизувалась крихітною талією 

Кім досить часто бере участь у зйомках нових колекцій для свого бренду жіночого одягу та білизни Skims. Та це й не дивно, адже для неї важливо, щоб одяг був зручний, красивий та гідний тих грошей, яких він коштує. 

До того ж Кардашьян часто оновлює асортимент та вигадує доволі нестандартні речі. Варто хоча б пригадати бюстгальтер з сосками. 

Але цього разу жінка вирішила створити ідеальні атласні боді, які не лише підкреслюють фігуру, а ще й роблять її візуально меншою. Це можна помітити на її фотографіях. 

Кім Кардашьян показала крихітну талію (фото: instagram.com/skims)

Звісно, модель має чудову форму, вона струнка та приваблива, але саме в цьому чорному боді її  талія і справді виглядає крихітною. Можливо, на візуальне сприйняття так впливає колір, а можливо й тканина, з якої вироблено боді. 

Кім продемонструвала 2 варіанти боді: з коротким рукавом, та з довгим. А свій образ вона доповнила атласним чокером з великим кулоном у формі серця, а також атласними високими перчатками. 

Для фотосесії жінка обрала яскравий макіяж у спокійних відтінках, який лише підкреслює її красу, але не робив акцент на очах, вилицях чи губах.

Вже днями ці чудові боді, що моделюють фігуру, вийдуть у продаж і скоріше за все стануть дуже популярними серед жінок, адже, по-перше, це класична річ жіночого гардероба, а по-друге, у новорічну ніч саме з боді можна скласти стильний та цікавий образ, що стане ідеальним вбранням для святкування, як у компанії вдома, так і десь у закладі або навіть для корпоративу з колегами.

Кім Кардашьян показала крихітну талію (фото: instagram.com/skims)

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