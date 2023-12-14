Ким Кардашьян в атласном черном боди показала крошечную талию

Ким Кардашьян похвасталась крохотной талией

Ким довольно часто участвует в съемках новых коллекций для своего бренда женской одежды и белья Skims. Но это и неудивительно, ведь для нее важно, чтобы одежда была удобной, красивой и достойной тех денег, которых она стоит.

К тому же Кардашьян часто обновляет ассортимент и придумывает нестандартные вещи. Следует хотя бы вспомнить бюстгальтер с сосками.

Но на этот раз женщина решила создать идеальные атласные боди, которые не только подчеркивают фигуру, но и делают ее визуально меньше. Это можно заметить на ее фотографиях.

Ким Кардашьян показала крошечную талию (фото: instagram.com/skims)

Конечно, модель имеет прекрасную форму, она стройна и привлекательна, но именно в этом черном боди ее талия действительно выглядит крошечной. Возможно, на визуальное восприятие так влияет цвет, а возможно и ткань, из которой выделаны боди.

Ким продемонстрировала 2 варианта боди: с коротким рукавом и длинным. А свой образ она дополнила атласным чокером с большим кулоном в форме сердца, а также высокими атласными перчатками.

Для фотосессии женщина выбрала яркий макияж в спокойных оттенках, который только подчеркивает ее красоту, но не делал акцент на глазах, скулах или губах.

Уже на днях эти замечательные боди, моделирующие фигуру, выйдут в продажу и, скорее всего, станут очень популярны среди женщин, ведь, во-первых, это классическая вещь женского гардероба, а во-вторых, в новогоднюю ночь именно из боди можно сложить стильный интересный образ, который станет идеальным нарядом для празднования, как в компании дома, так и где-нибудь в заведении или даже для корпоратива с коллегами.

Ким Кардашьян показала крошечную талию (фото: instagram.com/skims)