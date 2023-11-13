Кім Кардаш’ян презентувала новорічний кампейн у стилі 90-х

Кім Кардаш’ян випустила новорічну фотосесію для бренду одягу

Кардаш’ян завжди дуже креативно підходить до створення маркетингової частини для свого бренду Skims. Вона презентує абсолютно нові речі та ідеї, до яких не всі готові.

Наприклад, нещодавно модель випустила нову колекцію спідньої білизни, в яку увійшли бюстгальтери з прототипом жіночих сосків. Варто сказати, що це не те щоб незвично для жінок, це щось дуже нове і зовсім не класичне, те, до чого потрібно звикнути.

Але, звісно, така білизна викликала шалений інтерес у прихильників цього бренду та загалом у жінок. Адже основна ідея колекції має важливий меседж.

А ось днями зірка вирішила випустити досить креативний та неймовірно красивий новорічний кампейн.

Якщо казати просто мовою - цікаву зйомку у стилі 90-х років. До речі, у ній навіть взяла участь собака.

Кім вирішила показати, як можна поєднувати речі для лижних прогулянок, походів у гори в зимовий період та прості домашні речі, які присутні в її минулих колекціях.

Кім Кардаш'ян презентувала новорічний кампейн (фото: instagram.com/skims)

В об’єктиві постала як сама Кардаш’ян, так і Надя Лі Коен, яка втілила кілька цікавих зимових образів та показала весь креатив, який вкладає у цю зйомку Кім.

Всі фото зроблені у стилі 90-х, зачіски, макіяж, одяг, навіть картинки позаду моделей нагадують минуле століття. А також декор, який присутній грає важливу роль для правильної подачі та атмосфери.

У цій зйомці навіть не одразу можна впізнати Кім, адже її образи є настільки пропрацьованими, що вона просто розчиняється в них та передає новорічний настрій з легкою ностальгією.

Кім Кардаш'ян презентувала новорічний кампейн (фото: instagram.com/skims)