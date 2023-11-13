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Ким Кардашьян представила новогодний кампейн в стиле 90-х

Ким Кардашьян представила новогодний кампейн (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян всегда умела удивлять своими коллекциями одежды, но новая коллекция с новогодним настроением получилась по-настоящему интересной в нынешних реалиях.

О том, какая коллекция вышла у бренда Skims от Кардашьян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу бренда.

Ким Кардашьян выпустила новогоднюю фотосессию для бренда одежды

Кардашьян всегда очень креативно подходит к созданию маркетинговой части для своего бренда Skims. Она предстует совершенно новые вещи и идеи, к которым не все готовы.

К примеру, недавно модель выпустила новую коллекцию нижнего белья, в которую вошли бюстгальтеры с прототипом женских сосков. Следует сказать, что это не то чтобы необычно для женщин, это что-то очень новое и совсем не классическое, то, к чему нужно привыкнуть.

Но, конечно, такое белье вызвало бешеный интерес у поклонников этого бренда и вообще у женщин. Ведь основная идея коллекции имеет важный месседж.

На днях звезда решила выпустить довольно креативный и невероятно красивый новогодний кампейн.

Если говорить просто на языке - интересную съемку в стиле 90-х годов. Кстати, в ней даже приняла участие собака.

Ким решила показать, как можно совмещать вещи для лыжных прогулок, походов в горы в зимний период и простые домашние вещи, которые присутствуют в ее прошлых коллекциях.

Ким Кардашьян представила новогодний кампейн (фото: instagram.com/skims)

В объективе предстала как сама Кардашьян, так и Надя Ли Коэн, воплотившая несколько интересных зимних образов и показавшая весь креатив, который вложила в эту съемку Ким.

Все фото сделаны в стиле 90-х, прически, макияж, одежда, даже картинки позади моделей напоминают прошлый век. А также декор, который присутствует, играет важную роль для правильной подачи и атмосферы.

В этой съемке даже не сразу можно узнать Ким, ведь ее образы настолько проработаны, что она просто растворяется в них и передает новогоднее настроение с легкой ностальгией.

Ким Кардашьян представила новогодний кампейн (фото: instagram.com/skims)

Раньше мы писали о том, как Леся Никитюк высмеяла новую коллекцию белья Кардашьян.

Также читайте наш материал о том, что Ким Кардашьян добавляет в крем для сохранения молодости кожи.

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трендиНовый годКим Кардашьян