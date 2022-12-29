UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яким ім'ям не можна називати дитину в 2023 році, щоб не зламати їй життя

Як не можна називати дитину (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильний вибір імені для дитини може визначити її долю. Причому щороку є не дуже бажані імена, якими не слід називати дітей. Не виняток і 2023 рік.

Як не можна називати новонародженого малюка - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як не можна називати дитину у 2023 році

Для дівчаток не надто вдалими іменами стануть такі: Олександра, Людмила, Тамара, Віра, Надія, Ілона, Інна, Ельвіра, Гелія і Олімпіада.

Хлопчиків краще не називати так: Анатолій, Роман, Вадим, Адам, Юліан, Євфимій, Меркурій, Август, Агап і Платон.

Вважається, що діти з такими іменами мають непросту долю.

Звісно ж не варто називати сина Володимиром, а доньку Владою, якщо батька дитини звати Володимир. А якщо тато Олександр - ім'я Володимир чи Влада малюкові підійдуть.

Бажані імена для дівчаток у 2023 році (за місяцем народження)

Січень - Анастасія, Василиса, Тетяна, Дарина, Христина, Євгенія, Клавдія, Антоніна, Федора, Емілія, Зіна, Олена.

Лютий - Агнія, Афанасія, Варвара, Єфросинія, Марфа, Катерина, Софія, Валерія, Мілана, Сніжана, Еліна, Пелагея, Олена, Катерина.

Березень - Стефанія, Маріанна, Світлана, Ірина, Лея, Лідія, Кіра, Аглая, Серафима, Наталя, Марія, Зінаїда, Галина, Алла, Карина, Євгенія.

Квітень - Алла, Анна, Катерина, Валентина, Анжела, Уляна, Олександра, Аліна, Марта, Христина, Мія, Марина, Аріна, Світлана, Домініка, Ірина, Олеся.

Травень - Моніка, Фаїна, Юлія, Дарина, Ольга, Ірина, Кіра, Зоя, Євдокія, Карина, Валерія, Ізабелла, Зарина, Зоряна, Оксана, Валерія, Серафима, Стелла.

Червень - Діана, Емма, Емілія, Єлизавета, Маргарита, Тетяна, Аліса, Клавдія, Вікторія, Віталіна, Мотрона, Василиса, Віолетта, Луїза, Камалія, Софія.

Липень - Любов, Лідія, Валентина, Анна, Олеся, Василиса, Камілла, Ангеліна, Іванна, Елла, Луїза, Карина, Христина.

Серпень - Яна, Ярослава, Поліна, Віталіна, Елеонора, Ніка, Христина, Руслана, Лариса, Марина, Вікторія.

Вересень - Антоніна, Альбіна, Єлизавета, Катерина, Анна, Марія, Мирослава, Адріана, Олександра, Христина, Галина, Варвара, Парасковія.

Жовтень - Злата, Аріадна, Таїсія, Кароліна, Лариса, Сузанна, Нонна, Регіна, Марфа, Єва, Ксенія, Іветта, Собіна, Глорія, Римма, Лілія.

Листопад - Ольга, Стелла, Кіра, Неллі, Лілія, Агнія, Віолетта, Алла, Фаїна, Вероніка, Аврора, Василиса, Адріана.

Грудень - Майя, Кіра, Тая, Яна, Зоя, Ніка, Мія, Юля, Ліна, Міла, Єва.

Бажані імена для хлопчиків у 2023 році (за місяцем народження)

Січень - Артур, Генріх, Леонід, Мирон, Микола, Панас.

Лютий - Антон, Кирило, Марк, Едгар, Юлій, Юрій.

Березень - Гліб, Денис, Дмитро, Степан, Яків.

Квітень - Герасим, Михайло, Павло.

Травень - Василь, Володимир, Іван, Ігор.

Червень - Андрій, Олег, Самуїл.

Липень - Дем’ян, Дамір, Єфрем, Захар, Костянтин, Петро, Руслан, Станіслав, Ярослав.

Серпень - Борис, Євген, Ілля, Лев, Сергій, Фелікс.

Вересень - Олексій, Артем, Гавриїл, Ігор, Марат, Микита, Серафим.

Жовтень - Альберт, Арнольд, Борислав, Веніамін, Віталій, В’ячеслав, Георгій, Дем’ян, Денис, Милослав, Савелій, Ян.

Листопад - Андріан, Андрій, Арсен, Валерій, Владислав, Назар, Микола, Тарас.

Грудень - Олександр, Богдан, Валентин, Григорій, Мартин, Сава, Ельдар.

Раніше ми писали, що потрібно встигнути обов'язково зробити до Нового року.

Крім того, астропсихолог розповіла, як зустріти рік Чорного Кролика, аби привабити успіх.

Читайте РБК-Україна в Google News
дитинаіменаастрология