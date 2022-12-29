Яким ім'ям не можна називати дитину в 2023 році, щоб не зламати їй життя

Правильний вибір імені для дитини може визначити її долю. Причому щороку є не дуже бажані імена, якими не слід називати дітей. Не виняток і 2023 рік.

Як не можна називати новонародженого малюка - читайте в матеріалі Styler нижче.

Звісно ж не варто називати сина Володимиром , а доньку Владою, якщо батька дитини звати Володимир. А якщо тато Олександр - ім'я Володимир чи Влада малюкові підійдуть.

Вважається, що діти з такими іменами мають непросту долю.

Хлопчиків краще не називати так: Анатолій, Роман, Вадим, Адам, Юліан, Євфимій, Меркурій, Август, Агап і Платон.

Для дівчаток не надто вдалими іменами стануть такі: Олександра, Людмила, Тамара, Віра, Надія, Ілона, Інна, Ельвіра, Гелія і Олімпіада.

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