Самотерапія досить часто допомагає нам проявляти турботу до самих себе та покращити стан.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал "Новини Здорової Людини" в Instagram.
Ви не можете змінити та впливати на багато речей, проте вам точно під силу зробити одне - попіклуватися про себе. Це ви можете зробити з допомогою самотерапії - процесу самостійної роботи над власними проблемами та емоціями
Самотерапія - це процес самостійної роботи над своїми емоціями, думками, проблемами або поведінкою для поліпшення психологічного стану і здоровʼя, без прямого втручання фахівця.
Важливо зрозуміти, що саме зараз переживаєте та ідентифікувати проблему, а тоді вирішити, чи зможете ви самі собі допомогти, чи вам варто звернутись до спеціаліста.
Ці техніки допоможуть збалансувати власний стан та сфокусуватись на теперішньому. Не жити минулим, чи майбутнім, а бути в моменті.
Ця арттерапевтична вправа допомагає впоратися з тривогою та іншими негативними емоціями, незалежно від того, в якому місці ви перебуваєте.
Що потрібно:
Як виконувати:
Яким чином на наше здоров’я впливає самотерапія (фото: Freepik)
Цю вправу можна використовувати при стресі, тривозі. Вона сприяє самоусвідомленню та допомагає бути "Тут і зараз".
Як виконувати:
Щодня ввечері, виділяйте 5-10 хв, щоб проаналізувати день та письмово дайте відповідь на питання:
Коли дасте відповіді на запитання, виконайте те, що ви б хотіли зробити просто зараз.
Ця вправа є ефективною при тривозі, напрузі, стресових ситуаціях. Її найкраще використовувати перед сном.
Як виконувати:
Якщо симптоми стресу, тривоги та апатії тривають понад 2 тижнів, то варто звернутись до спеціаліста, оскільки вони можуть бути симптоми розладів. Також варто звернутись до фахівця, коли бачите, що самі впоратись не можете та самотерапія не допомагає.
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