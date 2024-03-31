Самотерапия довольно часто помогает нам проявлять заботу о самих себе и улучшить состояние.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Новости Здорового Человека" в Instagram.
Вы не можете изменить и влиять на многие вещи, однако вам точно по силам сделать одно - позаботиться о себе. Это вы можете сделать с помощью самотерапии - процесса самостоятельной работы над собственными проблемами и эмоциями
Самотерапия - это процесс самостоятельной работы над своими эмоциями, мыслями, проблемами или поведением для улучшения психологического состояния и здоровья, без прямого вмешательства специалиста.
Важно понять, что именно сейчас переживаете и идентифицировать проблему, а потом решить, сможете ли вы сами себе помочь или вам стоит обратиться к специалисту.
Эти техники помогут сбалансировать состояние и сфокусироваться на нынешнем. Не жить прошлым или будущим, а быть в моменте.
Это арттерапевтическое упражнение помогает справиться с тревогой и другими отрицательными эмоциями независимо от того, в каком месте вы находитесь.
Что нужно:
Как выполнять:
Каким образом на наше здоровье влияет самотерапия (фото: Freepik)
Это упражнение можно использовать при стрессе, тревоге. Она способствует самоосознанию и помогает быть "Здесь и сейчас".
Как выполнять:
Ежедневно вечером, выделяйте 5-10 мин, чтобы проанализировать день и письменно ответьте на вопросы:
Когда ответите на вопросы, выполните то, что вы хотели бы сделать прямо сейчас.
Это упражнение эффективно при тревоге, напряжении, стрессовых ситуациях. Его лучше использовать перед сном.
Как выполнять:
Если симптомы стресса, тревоги и апатии длятся более 2 недель, следует обратиться к специалисту, поскольку они могут быть симптомами расстройств. Также следует обратиться к специалисту, когда видите, что сами справиться не можете и самотерапия не помогает.
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