Что такое самотерапия?

Вы не можете изменить и влиять на многие вещи, однако вам точно по силам сделать одно - позаботиться о себе. Это вы можете сделать с помощью самотерапии - процесса самостоятельной работы над собственными проблемами и эмоциями

Самотерапия - это процесс самостоятельной работы над своими эмоциями, мыслями, проблемами или поведением для улучшения психологического состояния и здоровья, без прямого вмешательства специалиста.

Три практических упражнения, которые помогут поддержать свое психическое здоровье

Важно понять, что именно сейчас переживаете и идентифицировать проблему, а потом решить, сможете ли вы сами себе помочь или вам стоит обратиться к специалисту.

Эти техники помогут сбалансировать состояние и сфокусироваться на нынешнем. Не жить прошлым или будущим, а быть в моменте.

Упражнение "Фрактальный рисунок"

Это арттерапевтическое упражнение помогает справиться с тревогой и другими отрицательными эмоциями независимо от того, в каком месте вы находитесь.

Что нужно:

бумага (любой формат, тип, цвет)

материалы для рисования (фломастеры, мел, цветные карандаши).

Как выполнять:

в произвольном направлении рисуйте изогнутые линии, «закорючки» не отрывая руки (ваша линия должна напоминать нарисованный лабиринт

после этого маленькие куски пространства, образовавшиеся в вашем лабиринте,

закрасьте красками.

Каким образом на наше здоровье влияет самотерапия (фото: Freepik)

Упражнение "Дневник эмоций"

Это упражнение можно использовать при стрессе, тревоге. Она способствует самоосознанию и помогает быть "Здесь и сейчас".

Как выполнять:

Ежедневно вечером, выделяйте 5-10 мин, чтобы проанализировать день и письменно ответьте на вопросы:

как я себя сейчас чувствую? (прислушиваюсь к телу, эмоциям и чувствам)

что сегодня было приятного и неприятного

что мне нужно именно сейчас.

Когда ответите на вопросы, выполните то, что вы хотели бы сделать прямо сейчас.

Упражнение "Мышечная релаксация"

Это упражнение эффективно при тревоге, напряжении, стрессовых ситуациях. Его лучше использовать перед сном.

Как выполнять:

упражнение начинается с глубокого вдоха носом и выдоха ртом. На протяжении всей

упражнения важно именно так дышать

с каждым вдохом вы напрягаете каждую часть вашего тела постепенно. С каждым выдохом полностью расслабляйте все тело

важно, чтобы ноги касались земли, упражнение выполнять в сидячем положении

начинайте с ваших стоп, завершайте мимическими мышцами

по завершению расслабьте все тело и продолжайте дышать, как в начале упражнения.

Какие первые звоночки, после которых вам следует обратиться к специалисту

Если симптомы стресса, тревоги и апатии длятся более 2 недель, следует обратиться к специалисту, поскольку они могут быть симптомами расстройств. Также следует обратиться к специалисту, когда видите, что сами справиться не можете и самотерапия не помогает.