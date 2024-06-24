Яким був перший склад "Океану Ельзи": архівний кадр 30-річної давнини вразив мережу

У жовтні наступного року українському рок-гурту "Океан Ельзи" виповнюється 30 років, і з цієї нагоди учасники оголосили про великий концерт восени. Музиканти вже повідомили про старт продажу квитків на масштабну подію, а також поділилися архівним знімком.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як змінився гурт та хто був серед перших учасників.
Так, гурт розмістив фото, на якому зображено перший склад "Океану Ельзи": Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін.
Уточнюється, що кадр був зроблений у 1995 році - після першого виступу артистів на телебаченні.
"А це вам фото, що зроблене у львівській студії після першого виступу "Океану Ельзи" на ТБ. Рік 1995", - йдеться у пості.
Шанувальники були приємно вражені побаченим. У численних коментарях вони пишуть, що від цього кадру у них побігли мурашки по шкірі, а також згадалися роки юнацтва та школи. Користувачі мережі зазначають:
Гурт "Океан Ельзи", як вже згадувалося вище, було засновано у жовтні 1994 року, і спершу чоловіки виконували музику у стилі поп та рок. Вакарчук мав одразу кілька ролей: вокаліста, головного композитора та автора текстів.
У списку колишніх учасників колективу - музикант Дмитро Шуров, який був клавішником та працював із музикантами у період з 2001 по 2004 рік. Гітарист Павло Гудімов був у складі "Океану Ельзи" з 1994 по 2005 рік.
Що стосується бас-гітариста Юрія Хусточки, то він був членом команди артистів у період з 1994 по 2004. Також раніше до складу гурту входив гітарист Петро Чернявський (2005-2013), ще він є ексучасником колективів "Абздольц" та "День захисту дітей".
Незмінним лідером та вокалістом залишається 49-річний Святослав Вакарчук. Ударник Денис Глінін теж продовжує роботу у колективі з моменту його заснування.
У 2004 році до музикантів приєдналися бас-гітарист Денис Дудко та сербрський клавішник Милош Єлич, який пройшов на місце Дмитра Шурова. У 2013-му до колективу доєднався ще один уродженець Сербії - гітарист Владімір Опсеніца.
До слова, Вакарчук раніше говорив, що "Океан Ельзи" ніколи не буде брати участь у конкурсах, де учасники змагаються за місця, наприклад, у "Євробаченні".
Такого принципу учасники дотримуються з початку свого заснування - після розчарування у музичному заході "Перлини сезонів", де "Океан Ельзи" лідирували від початку аж до виступу останніх артистів, які перемогли, у той час як знаменитому рок-гурту дісталося друге місце.
Крім цього, у березні 2024-го Вакарчук розповідав, що разом з колективом випустить англомовний альбом, який також вийде українською мовою - ця подія станеться з нагоди їхнього 30-річчя.
Раніше Дмитро Кулеба показав, як виглядав 30 років тому.
Також ми писали про те, що співачка Гайтана поділилася архівним фото з Криму.
Під час написання матеріалу було використано джерела: допис з Instagram "Океан Ельзи" та інформація про гурт зі сторінки Wikipedia.