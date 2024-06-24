Яким був перший склад "Океану Ельзи": архівний кадр 30-річної давнини вразив мережу

"Океан Ельзи" 30 років тому

Так, гурт розмістив фото, на якому зображено перший склад "Океану Ельзи": Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін.

Перший склад гурту "Океан Ельзи" (1995 рік). Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Уточнюється, що кадр був зроблений у 1995 році - після першого виступу артистів на телебаченні.

"А це вам фото, що зроблене у львівській студії після першого виступу "Океану Ельзи" на ТБ. Рік 1995", - йдеться у пості.

Як відреагувала мережа

Шанувальники були приємно вражені побаченим. У численних коментарях вони пишуть, що від цього кадру у них побігли мурашки по шкірі, а також згадалися роки юнацтва та школи. Користувачі мережі зазначають:

"Чудове фото! Дякую за творчість!"

"Мурахи!"

"І мене промурашило. Згадались шкільні роки, далекі теплі безтурботні часи"

"Легендарні! Дякую за музику, яка відкрила світові справжню Україну!".

Що відомо про "Океан Ельзи" та як змінювався склад гурту

Гурт "Океан Ельзи", як вже згадувалося вище, було засновано у жовтні 1994 року, і спершу чоловіки виконували музику у стилі поп та рок. Вакарчук мав одразу кілька ролей: вокаліста, головного композитора та автора текстів.

У списку колишніх учасників колективу - музикант Дмитро Шуров, який був клавішником та працював із музикантами у період з 2001 по 2004 рік. Гітарист Павло Гудімов був у складі "Океану Ельзи" з 1994 по 2005 рік.

Що стосується бас-гітариста Юрія Хусточки, то він був членом команди артистів у період з 1994 по 2004. Також раніше до складу гурту входив гітарист Петро Чернявський (2005-2013), ще він є ексучасником колективів "Абздольц" та "День захисту дітей".

Концерт колективу у Польщі (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Теперішні учасники гурту

Незмінним лідером та вокалістом залишається 49-річний Святослав Вакарчук. Ударник Денис Глінін теж продовжує роботу у колективі з моменту його заснування.

У 2004 році до музикантів приєдналися бас-гітарист Денис Дудко та сербрський клавішник Милош Єлич, який пройшов на місце Дмитра Шурова. У 2013-му до колективу доєднався ще один уродженець Сербії - гітарист Владімір Опсеніца.

"Океан Ельзи" зараз (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

До слова, Вакарчук раніше говорив, що "Океан Ельзи" ніколи не буде брати участь у конкурсах, де учасники змагаються за місця, наприклад, у "Євробаченні".

Такого принципу учасники дотримуються з початку свого заснування - після розчарування у музичному заході "Перлини сезонів", де "Океан Ельзи" лідирували від початку аж до виступу останніх артистів, які перемогли, у той час як знаменитому рок-гурту дісталося друге місце.

Крім цього, у березні 2024-го Вакарчук розповідав, що разом з колективом випустить англомовний альбом, який також вийде українською мовою - ця подія станеться з нагоди їхнього 30-річчя.