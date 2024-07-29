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Каким был в молодости звезда "Пацанов" и "Ходячих мертвецов". Глаз не оторвать (фото)

Понедельник 29 июля 2024 07:49
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Каким был в молодости звезда "Пацанов" и "Ходячих мертвецов". Глаз не оторвать (фото) Джеффри Дин Морган (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Знаете, что объединяет сериалы "Анатомия Грей", "Ходячие мертвецы" и "Пацаны"? Во всех них играл актер Джеффри Дин Морган, который удачно перевоплощается буквально в любой образ.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким был Морган в молодости и что известно о его личной жизни.

Где актер снимался в молодости

Свою карьеру Джеффри начал после того, как ему пришлось отказаться стать баскетболистом. В молодости он жил в Сиэтле и получил серьезную травму, а потому о спорте пришлось забыть.

И в начале 90-х Морган переехал в Лос-Анджелес, где быстро попал в кино. Он начал карьеру с ролей в сериалах и фильмах "Экстрим", "Под прикрытием", "Скользящие" и других.

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Актер в молодости (скриншоты)

Одной из первых ярких ролей оказалась роль в легендарном сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", там он играл Джея Хорбарта.

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)

Джеффри Дин Морган в 90-х (скриншот)

Пик карьеры Моргана

Далее были "Скорая помощь", "C.S.I.: Место преступления", "Анатомия Грей", "Сверхъестественное", "Хранители", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)

Актер в период съемок в сериале "Анатомия Грэй" (скриншот)

А после этого, когда Джеффри уже стал популярным, он появился в "Ходячих мертвецах" в образе Нигана. Его персонаж вызвал неоднозначную реакцию зрителей, его ненавидели и презирали.

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)

Ниган из "Ходячих мертвецов" (скриншоты)

Однако сам актер стал еще более популярным. После этого Морган появился во многих фильмах, среди которых "Рэмпейдж" и "Вышка".

А совсем недавно актер начал сниматься в нашумевшем сериале "Пацаны", где исполнил роль Джо Кесслера.

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)Морган в сериале "Пацаны" (скриншоты)

Как менялся Джеффри Дин Морган - видео

Личная жизнь актера

Сердце актера занято. Сейчас он живет с актрисой Хилари Бертон. Они поженились в 2019 году и воспитывают двоих детей - сына и дочь.

Каким был в молодости звезда &quot;Пацанов&quot; и &quot;Ходячих мертвецов&quot;. Глаз не оторвать (фото)

Актер и его семья (фото: instagram.com/jeffreydeanmorgan)

До этого Морган был обручен з актрисой Мэри-Луиз Паркер, но до свадьбы так и не дошло. А первой женой актера была Ане Лонгуэлл, с которой он жил в браке с 1992 по 2003 года.

К слову, ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит Карл Граймс из "Ходячих мертвецов".

Помимо этого, недавно мы назвали 7 зрелищных и жутких фильмов о конце света, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Во время написания материала были использованы источники: Википедия, Instagram актера.

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