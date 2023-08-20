В МОН сделали важное разъяснение об обучении детей с 1 сентября: что изменится

Педагогические советы школ будут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий, а также формы организации образовательного процесса.

Об этом сообщает МОН в Facebook .

Что нужно знать о формате обучения в школах

Решение о формате обучения на 2023/24 год принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений.

Определение структуры и продолжительности будет происходить в соответствии с учебной нагрузкой с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития учеников, особенностей региона и т. д.

При этом формат обучения может изменяться в течение учебного года - в зависимости от ситуации в населенном пункте.

Если родители не согласны с формой обучения в школе, то могут выбрать другую - дистанционную, домашнюю, экстернат.

В каких случаях обучение будет проходить очно

Учебный процесс в очном режиме будет вводиться в следующих случаях:

только в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты для укрытия участников образовательного процесса

если мощностей сооружений недостаточно для учеников, учителей, работников, учебный процесс можно организовать посменно, в течение дня, недели, месяца или семестра

Также обучение может проходить по смешанной форме. При этом обучение в младших классах советуют проводить в очном режиме.

Обучение может проходить по смешанной форме (фото: facebook.com/МОН Украины)

В Министерстве также напомнили, что обучение во время воздушной тревоги должно прерываться, а участники образовательного процесса должны проходить в укрытие и находиться там до отмены тревоги.

Министр образования Оксен Лисовой считает, если ученик или ученица из-за ночных воздушных тревог не выспались и утром чувствуют себя уставшими, не стоит ребенка заставлять идти на первый урок.

Также он заявил, что школьникам нужно давать возможность написать пропущенную самостоятельную или контрольную работу.

"Этот вопрос не столько академической успеваемости и правил, сколько ментального здоровья - и школьников, и педагогов", - написал Лисовой в Facebook.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году

Эксперты из OLX посчитали, во сколько в этом году обойдется родителям подготовка ребенка в школу.

Средняя цена, чтобы полноценно собрать школьника: рюкзак, школьная форма, спортивная одежда, обувь, канцелярия составляет 4110 грн. В прошлом году такой же набор стоил 3600 грн.

Средняя цена, чтобы полностью обновить гардероб ребенка в школу, включая спортивный костюм и кроссовки, составляет более 2 400 грн. Канцелярский набор будет как минимум стоить 750 грн, а новый рюкзак - 1020 грн.