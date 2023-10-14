Кільцеподібне сонячне затемнення: що це за явище та чи буде його видно українцям

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрав усе, що відомо про явище, та розповідає, чи побачать його українці.

Що таке кільцеподібне сонячне затемнення

Це явище також називають "вогняне кільце". Воно настає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем у момент свого піка. Тобто Місяць перебуває на найбільшій відстані від Землі.

Через це цього супутник Землі не може повністю закрити собою Сонце. Коли це відбувається, на Землі можна побачити світле яскраве кільце навколо місячного диска.

Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається раз на один-два роки. Наступне пройде 2 жовтня 2024 року, проте його побачать тільки жителі Чилі та Аргентини.

Кільцеподібне сонячне затемнення (фото: Вікіпедія)

Де та коли дивитися на затемнення

14 жовтня сонячне затемнення розпочнеться о 09:13 ранку за тихоокеанським літнім часом над американським штатом Орегон. Таким чином його буде видно з восьми штатів на південному заході США.

Біля узбережжя Нікарагуа та Коста-Рики можна буде побачити найбільшу точку затемнення, де вона виднітиметься протягом 5 хвилин 17 секунд.

Кільцеподібне затемнення закінчиться на заході сонця в Атлантичному океані. На суші його можна буде побачити в Техасі о 12:03 за північноєвропейським часом.

За київським часом сонячне затемнення розпочнеться о 18:03, максимальна фаза - 20:59, завершення - о 23:55. Однак в Україні це явище побачити наживо не вдасться.

Тому українці зможуть спостерігати за ним в режимі онлайн-трансляції за посиланням.