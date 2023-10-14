Кольцеобразное солнечное затмение: что это за явление и будет ли его видно украинцам

РБК-Украина (проект Styler) собрал все, что известно о явлении, и рассказывает, увидят ли его украинцы.

Что такое кольцевидное солнечное затмение

Это явление также называют "огненное кольцо". Оно наступает, когда Месяц проходит между Землей и Солнцем в момент пика. То есть Месяц находится на самом большом расстоянии от Земли.

Поэтому спутник Земли не может полностью закрыть собой Солнце. Когда это происходит, на Земле можно увидеть светлое яркое кольцо вокруг лунного диска.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит раз в один-два года. Следующее пройдет 2 октября 2024 года, однако его увидят только жители Чили и Аргентины.

Кольцеобразное солнечное затмение (фото: Википедия)

Где и когда смотреть на затмение

14 октября солнечное затмение начнется в 09:13 утра по тихоокеанскому летнему времени над американским штатом Орегон. Таким образом он будет виден из восьми штатов на юго-западе США.

У побережья Никарагуа и Коста-Рики можно будет увидеть самую точку затемнения, где она будет видна в течение 5 минут 17 секунд.

Кольцеобразное затмение закончится на закате в Атлантическом океане. На суше его можно будет увидеть в Техасе в 12:03 по североевропейскому времени.

По киевскому времени солнечное затмение начнется в 18:03, максимальная фаза - 20:59, завершение - в 23:55. Однако в Украине это явление увидеть вживую не удастся.

Потому украинцы смогут наблюдать за ним в режиме онлайн-трансляции по ссылке.