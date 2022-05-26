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Килограммовый торт "Карамелька" за 30 минут: готовим без раскатки коржей

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 08:45
Килограммовый торт "Карамелька" за 30 минут: готовим без раскатки коржей Скрин: Как приготовить торт Карамелька
Автор: Светлана Мащенко

Торт "Карамелька" внешне очень похож на медовик, но имеет очень насыщенный карамельный вкус. Готовить его просто - никакой возни с раскаткой коржей. А весь процесс готовки займет около получаса.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Яйцо С0 (от 63 до 72,9 г) - 3 шт.
  • Мука - 220 г
  • Вареное сгущенное молоко - 300 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Сливочное масло - 50 г (растопленное комнатной температуры)
  • Соль - 1 щепотка

Для крема:

  • Сливки 33% - 500 г (можно взять жирную сметану)
  • Вареное сгущенное молоко - 80 г
  • Ванильный сахар - 10 г

Торт получается весом около 1 килограмма.

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца со щепоткой соли 3-4 минуты, добавьте вареное сгущенное молоко, сливочное масло.

Муку смешайте с разрыхлителем, вручную введите муку в три подхода.

Тесто разделите на 2 равные части весом по 370 г. Распределите тесто по пергаменту или силиконовому коврику для выпечки размером 29 на 39 см. Каждый корж выпекайте при температуре 180 градусов 6-8 минут до готовности коржа.

Обрежьте края у готовых коржей, каждый корж разрежьте на 2, 3 или 4 части. Обрезки коржей измельчите блендером или кофемолкой.

Для крема взбейте охлажденные сливки с ванильным сахаром, введите в них вареное сгущенное молоко.

Остывшие коржи промажьте кремом, верх и бока торта обсыпьте крошкой. Дайте пропитаться 2-3 часа.

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Блогер также рассказала, как приготовить чизкейк без выпечки.

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