Кілограмовий торт "Карамелька" за 30 хвилин: готуємо без розкочування коржів
Торт "Карамелька" зовні дуже схожий на медовик, але має дуже насичений карамельний смак. Готувати його просто - ніякої метушні з розкатуванням коржів. А весь процес готування займе близько півгодини.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Яйце С0 (від 63 до 72,9 г) - 3 шт.
- Борошно - 220 г
- Варене згущене молоко - 300 г
- Розпушувач - 10 г
- Вершкове масло - 50 г (розтоплене кімнатної температури)
- Сіль - 1 щіпка
Для крему:
- Вершки 33% - 500 г (можна взяти жирну сметану)
- Варене згущене молоко - 80 г
- Ванільний цукор - 10 г
Торт виходить вагою близько 1 кілограма.
Покрокове приготування
Збийте яйця з дрібкою солі 3-4 хвилини, додайте варене згущене молоко, вершкове масло.
Борошно змішайте з розпушувачем, вручну введіть борошно в три підходи.
Тісто розділіть на 2 рівні частини вагою по 370 г. Розподіліть тісто по пергаменту або силіконовому килимку для випічки розміром 29 на 39 см. Кожен корж випікайте при температурі 180 градусів 6-8 хвилин до готовності коржа.
Обріжте краї у готових коржів, кожен корж розріжте на 2, 3 або 4 частини. Обрізки коржів подрібніть блендером або кавомолкою.
Для крему збийте охолоджені вершки з ванільним цукром, введіть в них варене згущене молоко.
Остиглі коржі промажте кремом, верх і боки торта обсипте крихтою. Дайте просочитися 2-3 години.
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