UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Дві легенди": як Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо виглядали 14 років тому

Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)
Автор: Юлія Любченко

Кілліан Мерфі наразі є одним з найпопулярніших акторів, а також він став володарем Оскара, після чого його життя стало цікавити більшість глядачів. Цього разу актор згадав як грав у фільмі з Ді Капріо.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль актора.

Як виглядали Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо 14 років тому 

Колись Мерфі та Ді Капріо зіграли в одному відомому фільмі разом. Їхні сцени часто перепліталися у фільмі, адже вони були майже всюди за сюжетом разом. 

Сюжет фільму розгортається навколо виконавчого директора невеликої фірми співробітники якої вміють занурюватися у сновидіння людей, щоб імплантувати в них нову інформацію або, навпаки, видаляти зайву. Тиху наукову роботу порушує замовлення, від якого не можна відмовитися - імплантувати в мозок успішного бізнесмена “правильні” ідеї, які сподобаються його конкурентам.

Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо 10 років тому (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)

У цій неординарній стрічці одні з головних ролей виконують Кілліан та Леонардо, які наразі є неймовірно популярними акторами, за життям яких слідкує величезна кількість прихильників. 

Оскароносний Кілліан чомусь вирішив пригадати, як вони з колегою виглядали 14 років тому. Річ в тому, що актор виклав у своєму Instagram архівні фотокартки зі зйомок фільму "Початок", де вони з Леонардо ще дуже молоді та виглядають геть не так, як зараз. 

Обидва актори ходять у ділових костюмах та виглядають дуже збентеженими на кадрах, адже і ролі у них досить відповідальні. 

Кадри з фільму "Початок"

Читайте РБК-Україна в Google News
Леонардо Ди КаприоАкториФільми