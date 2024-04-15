"Дві легенди": як Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо виглядали 14 років тому

Як виглядали Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо 14 років тому

Колись Мерфі та Ді Капріо зіграли в одному відомому фільмі разом. Їхні сцени часто перепліталися у фільмі, адже вони були майже всюди за сюжетом разом.

Сюжет фільму розгортається навколо виконавчого директора невеликої фірми співробітники якої вміють занурюватися у сновидіння людей, щоб імплантувати в них нову інформацію або, навпаки, видаляти зайву. Тиху наукову роботу порушує замовлення, від якого не можна відмовитися - імплантувати в мозок успішного бізнесмена “правильні” ідеї, які сподобаються його конкурентам.

Кілліан Мерфі та Леонардо Ді Капріо 10 років тому (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)

У цій неординарній стрічці одні з головних ролей виконують Кілліан та Леонардо, які наразі є неймовірно популярними акторами, за життям яких слідкує величезна кількість прихильників.

Оскароносний Кілліан чомусь вирішив пригадати, як вони з колегою виглядали 14 років тому. Річ в тому, що актор виклав у своєму Instagram архівні фотокартки зі зйомок фільму "Початок", де вони з Леонардо ще дуже молоді та виглядають геть не так, як зараз.

Обидва актори ходять у ділових костюмах та виглядають дуже збентеженими на кадрах, адже і ролі у них досить відповідальні.

Кадри з фільму "Початок"