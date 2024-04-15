"Две легенды": как Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо выглядели 14 лет назад

Как выглядели Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо 14 лет назад

Когда-то Мерфи и Ди Каприо сыграли в одном известном фильме вместе. Их сцены часто переплетались в фильме, ведь они были почти всюду по сюжету вместе.

Сюжет фильма разворачивается вокруг исполнительного директора небольшой фирмы, сотрудники которой умеют погружаться в сновидения людей, чтобы имплантировать в них новую информацию или, наоборот, удалять лишнюю. Тихую научную работу нарушает заказ, от которого нельзя отказаться - имплантировать в мозг успешного бизнесмена "правильные" идеи, которые понравятся его конкурентам.

Киллиан Мерфи и Леонардо Ди Каприо 10 лет назад (фото: nstagram.com/cillianmurphyofficiall)

В этой неординарной ленте одни из главных ролей исполняют Киллиан и Леонардо, которые являются невероятно популярными актерами, за жизнью которых следит огромное количество поклонников.

Оскароносный Киллиан почему-то решил вспомнить, как они с коллегой выглядели 14 лет назад. Дело в том, что актер выложил в своем Instagram архивные фотографии со съемок фильма "Начало", где они с Леонардо еще очень молоды и выглядят совсем не так, как сейчас.

Оба актера ходят в деловых костюмах и выглядят очень обескураженными на кадрах, ведь и роли у них достаточно ответственные.

Фото из фильма "Начало"